В Украине увеличат выплаты семьям с детьми-сиротами: названы суммы

Кабмин увеличивает выплаты украинским родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Они будут расти в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

По словам Гончаренко, решение Кабмина предусматривает, что среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет следующим:

2026 год - 16 240, 64 гривен;

2027 год - 16 992,16 гривен;

2028 год - 17 894,96 гривен.

При этом среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей детдома семейного типа будет таким: