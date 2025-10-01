ua en ru
В Украине увеличат выплаты семьям с детьми-сиротами: названы суммы

Киев, Среда 01 октября 2025 20:07
UA EN RU
В Украине увеличат выплаты семьям с детьми-сиротами: названы суммы Иллюстративное фото: в Украине увеличат выплаты приемным родителям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин увеличивает выплаты украинским родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Они будут расти в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам Гончаренко, решение Кабмина предусматривает, что среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет следующим:

  • 2026 год - 16 240, 64 гривен;
  • 2027 год - 16 992,16 гривен;
  • 2028 год - 17 894,96 гривен.

При этом среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей детдома семейного типа будет таким:

  • 2026 год - 52 782,08 гривен;
  • 2027 год - 55 224,52 гривен;
  • 2028 год - 58 158,62 гривен.

Выплаты для детей, над которыми установили опеку

Напомним, в Украине для детей, над которыми установили опеку, предусмотрена финансовая поддержка от государства.

В частности, выплаты на детей до 6 лет составляют 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

При этом детям, которые старше 6 лет, выплачивают 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

