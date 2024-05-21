Помощь на детей, над которыми установлена опека: каков размер и как оформить выплату

В Украине ежегодно около четырех тысяч детей остаются без родительской заботы. Однако государство предусмотрело социальные выплаты для таких детей.

Подробно о том, как получить как оформить помощь, и какой ее размер читайте в материале ниже.

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Кто имеет право на выплаты

Вопрос попечительства стал особенно острым после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Дети, к сожалению, теряют родителей, но ни одно заведение не способно заменить ребенку семью, обеспечить тепло и семейный уют, подарить детство", - отмечают в Минсоцполитики.

Именно поэтому те граждане, которые решаются стать опекунами, получают финансовую поддержку от государства. Такие выплаты адресованы опекуну, однако их владельцем является ребенок.

Деньги от государства можно откладывать на счет ребенка, пока он сможет сам ими распоряжаться. Или использовать для ее нужды. При этом опекун каждые три месяца должен представлять отчет об израсходованных суммах.

Как оформить помощь

Для того чтобы получить помощь, опекун или попечитель должен подать соответствующее заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Также подаются следующие документы:

копия решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;

копия свидетельства рождения ребенка;

справка о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственного пособия, получаемого на ребенка опекун или попечитель;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

На май 2024 года в семьях опекунов и попечителей проживает около 46 тысяч детей.

Размер выплат на детей, имеющих опекунов

В 2024 году размер материального пособия на ребенка увеличился. Это связано с тем, что она привязана к повысившемуся прожиточному минимуму.

Размер пособия на детей, над которыми установлена опека, составляет:

на детей до 6 лет – 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970,5 грн (3,5 прожиточных минимумов для детей этого возраста);

на детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет – 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Ранее РБК-Украина рассказывало, что семьи, арендующие квартиры, имеют право на получение жилищных субсидий. Она может назначаться одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных в доме или квартире, но арендующих их.