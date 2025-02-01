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Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Суббота 01 февраля 2025 05:38
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Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине объявлена масштабная тревога. Есть угроза атак территории страны баллистическими ракетами со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 5:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Атаки России

В ночь на 1 февраля российские террористы обстреливают Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, агрессор запустил ударные БпЛА по Запорожью. Дроны повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.

В общем, город атаковали 18 дронов-камикадзе. Подача электроэнергии восстановлена 400 обесточенным ранее абонентам.

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