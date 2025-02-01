В Запорожье после российского удара вернули свет, уточнены последствия атаки

В Запорожье после ночной массированной вражеской воздушной атаки 1 февраля энергетики восстановили электропитание. В городе в результате российского обстрела пострадавших нет.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram- канал руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Энергоснабжение восстановлено. Спасибо нашим энергетикам", - говорится в публикации чиновника в сети.

Перед этим он информировал, что в Запорожье после вражеского дронового удара были обесточены более 400 абонентов.

По уточненным данным, для атаки на город враг применил 18 ударных беспилотников типа "Шахед", рассказал руководитель ОВА. Ранее сообщалось о 16 дронах-камикадзе, которыми росармия била по Запорожью.

Последствия дроновой атаки на Запорожье

В городе вследствие российской воздушной атаки, по словам глава администрации, были повреждены объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Как уточнял Федоров, в Запорожье из-за обстрела было повреждено учебное заведение.

Кроме того, в городе пострадали автомойка и частные гаражи, произошло несколько пожаров, которые уже потушили спасатели.

К счастью, пострадавших или жертв в городе нет.

Глава ОВА обнародовал в сети фото и видео, и показал последствия российской атаки на Запорожье.

Массированный дроновый удар по Запорожью

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 февраля российские оккупанты нанесли воздушный удар по Запорожью, в городе раздавались взрывы. Для атаки враг применил беспилотники.

Позже глава ОВА назвал данный российский удар по Запорожью "самым массовым за последнее время".

В ОВА также сообщали, что в ликвидации последствий обстрела Запорожья были задействованы в специалисты ГСЧС, энергетики и коммунальные службы.