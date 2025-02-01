Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины

Российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В Харьковской и Полтавской областях попадания, есть жертва и пострадавшие среди гражданского населения.

Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Российские оккупанты еще с вечера 31 января выпустили по Украине дроны. Под утро россияне также атаковали Украину ракетами.

Полтава и Полтавская область

Около 7:07 утра в Полтаве прогремели взрывы. По предварительной информации ОВА, попаданий в гражданские объекты и пострадавшие не зафиксированы. Но есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В 7:44 в городе снова был слышен звук взрыва.

По последним данным Полтавской ОВА, в Полтаве попадание в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы.

Фото: в Полтаве попадание в дом (t.me/poltavskaOVA/20637)

Харьков и Харьковская область

Кроме того, россияне атаковали ракетами Харьков и Харьковскую область. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов около 7:30 сообщил, что были зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.

"Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы", - сообщил чиновник.

Серия взрывов прозвучала и в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в городе есть "прилет" в Холодногорском районе в пределах жилой застройки, на месте попадания произошел пожар.

Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара погибла женщина около 60 лет.

По состоянию на 8:40 известно о пяти пострадавших в Харькове.

Запорожье

Как сообщают местные власти и ГСЧС, после полуночи 1 февраля армия РФ нанесла по Запорожью удары 16 дронами. Это одна из самых массированных атак на город.

В разных районах произошли пожары. Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Горели здания учебного заведения, автомобили, гаражи и частные дома.



В результате атаки пострадал 57-летний мужчина. От госпитализации отказался.

Хмельницкая область

Также с 7:36 по 7:51 несколько раз были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил, из Житомирской области вражеские дроны двигались в направлении города Староконстантинов.