В Украине запустили "умный" сервис для поиска работы с ИИ: что он умеет

Государственная служба занятости создала новый инструмент для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Украинцам рассказали, что служба занятости запустила инновационный сервис для развития карьеры, созданный на основе искусственного интеллекта.
Речь идет об инструменте для поиска работы - актуальных и подходящих для конкретного человека вакансий.
"Цифровой помощник должен упростить процесс поиска вакансий", - уверены в ГСЗ.
Отмечается одновременно, что сейчас новация работает в тестовом режиме.
В ГСЗ поделились, что локальный искусственный интеллект был разработан специалистами Службы.
Уточняется, что такой "помощник" может:
"Если загрузить CV на сайт, система проанализирует ваш опыт, навыки и образование, и предложит карьерные возможности", - объяснили гражданам.
Воспользоваться инструментом для поиска работы на основе ИИ можно на официальном портале ГСЗ.
Преимуществами нового сервиса ГСЗ считаются:
Сообщается, что этот инструмент (в отличие от глобальных платформ) гарантирует полный контроль над данными.
"Ваше резюме существует в системе лишь в течение нескольких секунд, необходимых для обработки, и автоматически удаляется сразу после отбора вакансий", - подчеркнули в ГСЗ.
Уточняется, что это исключает "любую возможность использования вашей персональной информации на сторонних ресурсах".
Кроме того, локальная природа сервиса на основе ИИ обеспечивает его:
Напомним, ранее мы сообщали, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года, и что (кроме зарплаты) компании готовы предлагать некоторым работникам, чтобы "закрыть" свои потребности.
В службе занятости рассказали также об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.
Кроме того, мы объясняли, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.
Читайте также, как Государственная служба занятости оказывает комплексную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - помогает не только найти работу, но и овладеть новыми профессиональными навыками, развить собственные бизнес-идеи и адаптироваться к изменениям на рынке труда.