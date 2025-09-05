RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине запустили "умный" сервис для поиска работы с ИИ: что он умеет

Цифровой "помощник" на основе ИИ от ГСЗ может облегчить поиск работы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Государственная служба занятости создала новый инструмент для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Как ИИ поможет украинцам в развитии карьеры

Украинцам рассказали, что служба занятости запустила инновационный сервис для развития карьеры, созданный на основе искусственного интеллекта.

Речь идет об инструменте для поиска работы - актуальных и подходящих для конкретного человека вакансий.

"Цифровой помощник должен упростить процесс поиска вакансий", - уверены в ГСЗ.

Отмечается одновременно, что сейчас новация работает в тестовом режиме.

Что умеет цифровой "помощник" и как воспользоваться

В ГСЗ поделились, что локальный искусственный интеллект был разработан специалистами Службы.

Уточняется, что такой "помощник" может:

  • фильтровать вакансии по описанию, городу или уровню зарплаты;
  • искать вакансию по ключевым словам;
  • проанализировать резюме человека и предложить ему подходящую вакансию.

"Если загрузить CV на сайт, система проанализирует ваш опыт, навыки и образование, и предложит карьерные возможности", - объяснили гражданам.

Воспользоваться инструментом для поиска работы на основе ИИ можно на официальном портале ГСЗ.

Единый портал вакансий с ИИ (скриншот: dcz.gov.ua/aijob)

Преимущества нового сервиса от службы занятости

Преимуществами нового сервиса ГСЗ считаются:

  • надежность;
  • автономность;
  • высокий уровень конфиденциальности.

Сообщается, что этот инструмент (в отличие от глобальных платформ) гарантирует полный контроль над данными.

"Ваше резюме существует в системе лишь в течение нескольких секунд, необходимых для обработки, и автоматически удаляется сразу после отбора вакансий", - подчеркнули в ГСЗ.

Уточняется, что это исключает "любую возможность использования вашей персональной информации на сторонних ресурсах".

Кроме того, локальная природа сервиса на основе ИИ обеспечивает его:

  • стабильность;
  • независимость от глобальных серверов;
  • гибкость в настройке под уникальные потребности украинского рынка труда.

Напомним, ранее мы сообщали, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года, и что (кроме зарплаты) компании готовы предлагать некоторым работникам, чтобы "закрыть" свои потребности.

В службе занятости рассказали также об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.

Кроме того, мы объясняли, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.

Читайте также, как Государственная служба занятости оказывает комплексную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - помогает не только найти работу, но и овладеть новыми профессиональными навыками, развить собственные бизнес-идеи и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятостипослугиИскусственный интеллектРабота в УкраинеСоветыРабота