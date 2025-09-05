В Украине запустили "умный" сервис для поиска работы с ИИ: что он умеет

Как ИИ поможет украинцам в развитии карьеры

Украинцам рассказали, что служба занятости запустила инновационный сервис для развития карьеры, созданный на основе искусственного интеллекта.

Речь идет об инструменте для поиска работы - актуальных и подходящих для конкретного человека вакансий.

"Цифровой помощник должен упростить процесс поиска вакансий", - уверены в ГСЗ.

Отмечается одновременно, что сейчас новация работает в тестовом режиме.

Что умеет цифровой "помощник" и как воспользоваться

В ГСЗ поделились, что локальный искусственный интеллект был разработан специалистами Службы.

Уточняется, что такой "помощник" может:

фильтровать вакансии по описанию, городу или уровню зарплаты;

искать вакансию по ключевым словам;

проанализировать резюме человека и предложить ему подходящую вакансию.

"Если загрузить CV на сайт, система проанализирует ваш опыт, навыки и образование, и предложит карьерные возможности", - объяснили гражданам.

Воспользоваться инструментом для поиска работы на основе ИИ можно на официальном портале ГСЗ.

Единый портал вакансий с ИИ (скриншот: dcz.gov.ua/aijob)

Преимущества нового сервиса от службы занятости

Преимуществами нового сервиса ГСЗ считаются:

надежность;

автономность;

высокий уровень конфиденциальности.

Сообщается, что этот инструмент (в отличие от глобальных платформ) гарантирует полный контроль над данными.

"Ваше резюме существует в системе лишь в течение нескольких секунд, необходимых для обработки, и автоматически удаляется сразу после отбора вакансий", - подчеркнули в ГСЗ.

Уточняется, что это исключает "любую возможность использования вашей персональной информации на сторонних ресурсах".

Кроме того, локальная природа сервиса на основе ИИ обеспечивает его: