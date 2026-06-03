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В Украине запустили новую дорогу к границе с Польшей (видео)

13:18 03.06.2026 Ср
2 мин
Масштабный дорожный проект стартовал еще до начала полномасштабной войны
aimg Ирина Костенко
Транспортная артерия имеет протяженность 14,5 км (кадр из видео: facebook.com/oleksiikuleba)

Долгожданный Северный обход Ровно открыли для водителей. Эта дорога - стратегически важна, особенно в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад и территорий Алексея Кулебы в Facebook.

Чем важен Северный обход Ровно

"Запустили Северный обход Ровно", - рассказал Кулеба 3 июня.

Он сообщил также, что эта транспортная артерия:

  • имеет протяженность 14,5 км;
  • улучшит сообщение между регионами Украины;
  • обеспечит более быстрый выход к международному транспортному коридору М-06 "Киев - Чоп";
  • обеспечит более быстрый выход к пунктам пропуска "Ягодин", "Устилуг" и "Угринов" - на украинско-польской границе.
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Чиновник уточнил, что новая дорога важна для каждого:

  • для города Ровно - это разгрузка от транзитного транспорта;
  • для региона - новая возможность развития;
  • для государства - усиление логистики, экономических связей и международных транспортных коридоров.

Северный обход Ровно (кадр из видео: facebook.com/oleksiikuleba)

Когда стартовал проект и как его завершили

Согласно информации Кулебы, этот проект начали еще в 2019 году, хотя с началом полномасштабной войны - работы приостанавливали.

"Но это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который требовал завершения", - констатировал министр.

Он объяснил, что "начались разрушения недостроенных мостовых сооружений", а это "могло бы привести к значительным убыткам".

Таким образом, в целом в рамках проекта:

  • был построен новый участок дороги протяженностью 6 км;
  • было реконструировано 4 км существующей автомобильной дороги;
  • был выполнен ремонт еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.

Особое значение этот проект, по словам Кулебы, приобрел в условиях войны.

"Северный обход усиливает маршруты к западной границе, улучшает перевозки гуманитарных и военных грузов и повышает устойчивость транспортной системы страны", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский установил Кабмину дедлайн для ремонта важных местных дорог.

Тем временем в "Киевавтодоре" рассказали, какие дороги и мосты отремонтируюв этом году в столице.

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