Ограничение или лишение прав? В МВД объяснили важную разницу для водителей
В Украине водители часто путают ограничение в праве управления и лишение водительского удостоверения. Хотя оба механизма запрещают садиться за руль, процедуры возврата прав и причины запрета кардинально отличаются.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Читайте также: Только "автомат": почему отметка "78" может стоить водителю большого штрафа
Ограничение в праве управления: временный запрет
Ограничение в праве управления - это временный запрет садиться за руль, который не связан непосредственно с нарушением правил дорожного движения. Чаще всего он применяется в рамках исполнительного производства - например, в случае неуплаты алиментов.
В таком случае государственный или частный исполнитель выносит постановление о временном ограничении.
Что это означает для водителя:
- водительское удостоверение не изымается;
- после погашения задолженности ограничение отменяется;
- повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не нужно.
- Информация об ограничении вносится в государственные реестры, а управление авто в этот период является правонарушением.
Лишение права управления: решение суда
Лишение права управления - это административное взыскание, которое применяется исключительно по решению суда за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Например, если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд может лишить его права управления на определенный срок.
В таком случае:
- водительское удостоверение изымается;
- возврат документа происходит после завершения срока лишения в установленном порядке;
- в предусмотренных законом случаях нужно повторно сдавать теоретический или практический экзамен.
Что важно знать
В обоих случаях управление транспортным средством во время действия запрета является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В сервисном центре отмечают: понимание разницы между ограничением и лишением права управления поможет водителям правильно оценить правовые последствия и вовремя урегулировать ситуацию, чтобы не потерять возможность управлять транспортом.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких случаях водителя могут лишить права управления и как вернуть удостоверение после завершения срока наказания. Лишение прав применяется по решению суда, в частности за ДТП или управление в состоянии опьянения, а для восстановления удостоверения нужно пройти медосмотр и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Также водители могут самостоятельно проверить действие своих прав в соответствующих базах.