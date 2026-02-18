ua en ru
Ограничение или лишение прав? В МВД объяснили важную разницу для водителей

Среда 18 февраля 2026 06:40
UA EN RU
Ограничение или лишение прав? В МВД объяснили важную разницу для водителей Фото: Запретить управлять автомобилем в Украине могут по нескольким причинам (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине водители часто путают ограничение в праве управления и лишение водительского удостоверения. Хотя оба механизма запрещают садиться за руль, процедуры возврата прав и причины запрета кардинально отличаются.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Читайте также: Только "автомат": почему отметка "78" может стоить водителю большого штрафа

Ограничение в праве управления: временный запрет

Ограничение в праве управления - это временный запрет садиться за руль, который не связан непосредственно с нарушением правил дорожного движения. Чаще всего он применяется в рамках исполнительного производства - например, в случае неуплаты алиментов.

В таком случае государственный или частный исполнитель выносит постановление о временном ограничении.

Что это означает для водителя:

  • водительское удостоверение не изымается;
  • после погашения задолженности ограничение отменяется;
  • повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не нужно.
  • Информация об ограничении вносится в государственные реестры, а управление авто в этот период является правонарушением.

Лишение права управления: решение суда

Лишение права управления - это административное взыскание, которое применяется исключительно по решению суда за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Например, если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд может лишить его права управления на определенный срок.

В таком случае:

  • водительское удостоверение изымается;
  • возврат документа происходит после завершения срока лишения в установленном порядке;
  • в предусмотренных законом случаях нужно повторно сдавать теоретический или практический экзамен.

Что важно знать

В обоих случаях управление транспортным средством во время действия запрета является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В сервисном центре отмечают: понимание разницы между ограничением и лишением права управления поможет водителям правильно оценить правовые последствия и вовремя урегулировать ситуацию, чтобы не потерять возможность управлять транспортом.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких случаях водителя могут лишить права управления и как вернуть удостоверение после завершения срока наказания. Лишение прав применяется по решению суда, в частности за ДТП или управление в состоянии опьянения, а для восстановления удостоверения нужно пройти медосмотр и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Также водители могут самостоятельно проверить действие своих прав в соответствующих базах.

