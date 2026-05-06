Обмен или восстановление? Водителям объяснили, как быстрее получить новое удостоверение

06:40 06.05.2026 Ср
3 мин
Обмен и восстановление водительского удостоверения - в чем разница и какие документы нужны
aimg Татьяна Веремеева
Обмен или восстановление? Водителям объяснили, как быстрее получить новое удостоверение Фото: Сервисный центр МВД (facebook.com/hsc.gov.ua)
Украинцы часто путают две разные услуги в сервисных центрах МВД - обмен и восстановление водительского удостоверения. Из-за этого процесс получения нового документа может затянуться.

РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, в чем разница и как получить новый документ.

Главное:

  • Ключевое отличие: Обмен осуществляется, когда старое удостоверение есть в наличии, а восстановление - когда документ отсутствует из-за утери или похищения.
  • Основания для обмена: Чаще всего процедуру проводят в случае окончания срока действия документа, смены фамилии или при желании получить образец нового типа.
  • Особенности восстановления: В случае утраты водитель подает заявление непосредственно в сервисном центре, а в случае кражи - обязательно добавляет справку из полиции.
  • Последствия путаницы: Неправильно выбранная услуга может привести к задержкам в выдаче нового удостоверения или необходимости повторно подавать заявление.
  • Где получить услугу: Консультации и оформление документов проводят администраторы сервисных центров МВД; также работает телефон контакт-центра для справок.

В чем разница между обменом и восстановлением

Главное отличие заключается в наличии документа.

Обмен водительского удостоверения осуществляется тогда, когда документ есть на руках, но его нужно заменить. Чаще всего это происходит из-за окончания срока действия, смены персональных данных (например, фамилии), повреждения удостоверения или желания получить документ нового образца.

В таком случае водитель подает действующее удостоверение и документы, подтверждающие основание для обмена.

Зато восстановление - это процедура для ситуаций, когда удостоверение отсутствует. Речь идет о случаях потери или похищения документа.

Что нужно при восстановлении удостоверения

Когда водительское удостоверение утеряно или похищено, недостаточно просто сообщить об этом факте - его нужно подтвердить документально.

В случае утери подается соответствующее заявление при обращении в сервисный центр. Если же у вас похитили документ, обязательно нужно предоставить справку из полиции, которая подтверждает факт обращения по краже.

Эти требования предусмотрены действующим законодательством и они обязательны для получения нового удостоверения.

Разница между обменом и восстановлением водительского удостоверения (инфографика: hsc.gov.ua)

Почему важно правильно определить процедуру

В МВД отмечают, что обмен и восстановление - это разные административные услуги с разными правилами. Если неправильно определить основание обращения, это может привести к задержкам в выдаче документа или необходимости повторной подачи заявления.

Именно поэтому перед обращением следует четко понимать, есть ли удостоверение в наличии, и только после этого выбирать нужную процедуру.

Где получить помощь

В сервисных центрах МВД администраторы предоставляют консультации, помогают правильно оформить заявление и проверяют документы.

Получить дополнительную информацию можно по телефону контакт-центра или на официальных ресурсах Главного сервисного центра МВД.

Напомним, в случае потери водительского удостоверения его не нужно получать заново - документ просто восстанавливают без сдачи экзаменов. Новое удостоверение выдают на основе данных из реестра с сохранением всех категорий и сроком действия 30 лет. Экзамены нужны только в случае, если водителя ранее лишили прав.

РБК-Украина ранее рассказывало, в чем разница между ограничением и лишением прав.

