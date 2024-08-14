В Украине предложили россиянам эвакуацию из Курской области и рассказали, как связаться

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.

Также отметим, что с самого начала операции ВСУ в сети появлялись видео, как жители приграничных населенных пунктов Курской области жаловались, что местные власти не помогали им в эвакуации, поэтому они выезжали собственными силами.

Ранее в Минреинтеграции сообщали, что Украина намерена открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Курской области на фоне боевых действий в регионе.

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