ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области, - Верещук

Курская область, Среда 14 августа 2024 16:13
UA EN RU
Украина планирует открыть гуманитарные коридоры в Курской области, - Верещук Фото: Ирина Верещук, вице-премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина намерена открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Курской области на фоне боевых действий в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

По ее словам, для защиты областей, которые граничат с Россией, Украина создает зону безопасности на территории РФ. В этой зоне проживают гражданские россияне. Они находятся под защитой гуманитарного права.

Поэтому, как подчеркнула Верещук, силами украинских военных планируется:

  • проведение гуманитарных операций для поддержки гражданских россиян в приграничных районах Курской области;
  • открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских: как в сторону России, так и в сторону Украины;
  • допуск международных гуманитарных организаций в зону безопасности с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области уже более недели проходят бои. На территорию региона зашли украинские защитники - они уже успели вытеснить оккупантов из ряда населенных пунктов.

С самого начала операции ВСУ в сети появлялись видео, как жители приграничных населенных пунктов Курской области жаловались, что местные власти не помогали им в эвакуации, поэтому они выезжали собственными силами.

При этом тактика украинских военных значительно отличается от той, которой руководствуются оккупанты. Бойцы ВСУ не разрушают дотла российские города и села и не убивают мирных жителей РФ. Такие выводы можно сделать из видео, которые публикуют в сети.

К слову, сегодня, 14 августа, стало известно, что украинские воины полностью зачистили от оккупантов город Суджа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Ирина Верещук Эвакуация Война в Украине
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия