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Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, - Сырский

Вторник 13 августа 2024 19:17
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Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области. Продвижение бойцов ВСУ продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства рассказал, что он постоянно находится на связи с Сырским. Генерал докладывает насчет ситуации на фронте и украинской операции в Курской области.

Как рассказал Сырский Зеленскому, в течение сегодняшнего дня в Курской области украинские защитники смогли продвинуться на отдельных направлениях от 1 до 3 километров. Был взят под контроль участок территории площадью 40 квадратных километров.

"На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем. Продолжаем проведение операции", - отметил главнокомандующий.

В свою очередь президент поблагодарил украинских военных за то, что они пополняют "обменный фонд", поскольку это позволит проводить обмен военнопленными.

Операция в Курской области

Напомним, Украина только вчера, 12 августа, официально подтвердила, что ее бойцы зашли на территорию Курской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Сама операция на территории российского региона началась более недели назад.

Вчера и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину, что Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами региона.

После этого проект DeepState сообщил, что насчитал 44 населенных пункта Курской области под контролем украинской армии.

Более детально о событиях в Курской области - в материале РБК-Украина.

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