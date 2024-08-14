В Україні запропонували росіянам евакуацію з Курської області та розповіли, як зв'язатися

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Також зазначимо, що з самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.

Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що Україна має намір відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області на тлі бойових дій у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.