Главная » Новости » Война в Украине

Буданов анонсировал шаги по борьбе с коррупцией в ТЦК и СЗЧ в войсках

Украина, Суббота 10 января 2026 13:58
Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, по этому поводу состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителей правоохранительных органов.

Во время совещания обсудили противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП, а также проблему СЗЧ в войсках. Буданов отметил, что злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины недопустимы.

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины - недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - заявил Буданов.

Скандалы с ТЦК

Недавно в Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП, после чего правоохранители начали расследование.

Также сообщалось о драке в Деснянском районе Киева с участием работников территориального центра комплектования, которая завершилась стрельбой. В Ивано-Франковской области офицер ТЦК жестко избил военнообязанного во время прохождения медкомиссии.

На Волыни конфликт между гражданскими и работниками ТЦК перерос в драку: у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Кроме того, СБУ совместно с Национальной полицией провела санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также стоит заметить, что в декабре прошлого года Офис генерального прокурора ограничил доступ к информации о военных уголовных правонарушениях в условиях военного положения. Причина заключается в том, что она относится к категории сведений с ограниченным доступом. В частности, ОГПУ скрыл данные о количестве СЗЧ.

Напомним, в Украине с ноября 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, действовала система, позволявшая военным добровольно вернуться в армию после первого совершенного СЗЧ, и обойтись без всяких наказаний.

