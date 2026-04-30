В Украине зафиксировали вспышку африканской чумы: как действовать, чтобы уберечь домашних животных

В охотничьих угодьях одной из областей Украины обнаружили погибших диких свиней. Медлить с мерами безопасности специалисты не советуют, ведь неосторожность может стоить всего хозяйства.
Главное:
О вспышке болезни сообщили 29 апреля в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, 11 погибших диких свиней было обнаружено:
"По результатам лабораторных исследований биоматериала подтверждено наличие возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)", - констатировали в Госпродпотребслужбе.
Украинцам рассказали, что эта вспышка в Винницкой области - уже шестой случай АЧС в дикой фауне с начала года в Украине.
Ранее случаи заболевания среди диких кабанов фиксировались:
"Таким образом, большинство вспышек АЧС в этом году связаны именно с циркуляцией вируса в дикой фауне", - отметили специалисты.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что Африканская чума свиней (АЧС) - это особо опасное вирусное заболевание, которое поражает свиней и может быстро распространяться между хозяйствами.
Для человека болезнь угрозы не представляет, однако для свиноводства она имеет серьезные экономические последствия. Именно поэтому любое подозрение требует немедленного реагирования.
"Дикие кабаны считаются естественным резервуаром вируса и одним из источников занесения инфекции в хозяйства, где содержатся домашние свиньи", - сообщили специалисты.
Согласно информации Госпродпотребслужбы, риски дальнейшего распространения АЧС существенно возрастают "в условиях ограниченных возможностей по эффективному регулированию численности дикого кабана".
В частности из-за ограничений, связанных с военным положением.
"Чрезмерное увеличение популяции диких кабанов и отсутствие естественного сдерживания их численности способствуют формированию устойчивых природных очагов инфекции", - рассказали украинцам.
Особую опасность представляют трупы инфицированных животных, которые могут:
Сегодня дикие кабаны все чаще приближаются к населенным пунктам, сельскохозяйственным угодьям и частным хозяйствам.
Это создает прямые риски передачи вируса домашним свиньям.
Дополнительным фактором опасности является возможное загрязнение кормовой базы на полях, которая затем будет использоваться для кормления животных.
Госпродпотребслужба призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила биобезопасности:
Людям, которые содержат свиней, необходимо:
"Только совместные, своевременные и ответственные действия позволят минимизировать риски распространения африканской чумы свиней и защитить отрасль свиноводства Украины", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Согласно предоставленным специалистам рекомендациям, пользователям охотничьих угодий необходимо:
"Эффективность борьбы с АЧС в дикой фауне зависит от скоординированного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, пользователей охотничьих угодий, профильных ассоциаций, общественных организаций и бизнеса", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Украинцам сообщили, что основанием заподозрить АЧС могут быть "тревожные признаки" в хозяйстве:
"В такой ситуации главное правило - не медлить и не пытаться решить проблему самостоятельно", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Если у животных в хозяйстве появляются тревожные признаки, необходимо, прежде всего:
Важно также не допускать посторонних лиц на территорию хозяйства и усилить контроль за соблюдением биобезопасности (включая дезинфекцию транспорта, обуви и оборудования).
Параллельно владелец или ответственное лицо обязаны без промедления сообщить о подозрении территориальный орган Госпродпотребслужбы или государственного ветеринарного врача.
"До приезда специалистов запрещается перемещение животных, их убой или реализация продукции", - напомнили гражданам.
Уточняется, что после получения сообщения специалисты Госпродпотребслужбы:
В случае подтверждения заболевания:
"Соблюдение этих правил позволяет быстро локализовать возможное заболевание и минимизировать риски для всего региона. Именно своевременное сообщение и ответственное поведение владельцев являются ключевыми в борьбе с АЧС", - подытожили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, ранее фотоловушки в Карпатах засняли, как дикие свиньи купаются, вычухиваются и держатся стада.
Кроме того, мы рассказывали, какие популярные растения опасны для домашних животных.
Читайте также, что на самом деле происходит в Карпатах во время войны, водятся ли мутанты в Чернобыле и кто живет в рыжем лесу.