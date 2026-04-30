В Украине зафиксировали вспышку африканской чумы: как действовать, чтобы уберечь домашних животных

Главное: Новая вспышка в дикой природе : 11 погибших кабанов, у которых лабораторно подтвердили АЧС, обнаружили в Винницкой области.

: 11 погибших кабанов, у которых лабораторно подтвердили АЧС, обнаружили в Винницкой области. Масштаб проблемы : этот случай болезни - уже шестой среди диких животных в Украине с начала 2026 года (ранее вирус фиксировали в других областях).

: этот случай болезни - уже шестой среди диких животных в Украине с начала 2026 года (ранее вирус фиксировали в других областях). "Зона" опасности : Африканская чума свиней (АЧС) - смертельна для животных, но не представляет угрозы для человека.

: Африканская чума свиней (АЧС) - смертельна для животных, но не представляет угрозы для человека. Риски для хозяйств : численность диких кабанов во время войны труднее регулировать, поэтому они чаще приближаются к селам и могут заразить домашних животных через контакты или корм.

: численность диких кабанов во время войны труднее регулировать, поэтому они чаще приближаются к селам и могут заразить домашних животных через контакты или корм. Симптомы болезни : об АЧС могут свидетельствовать внезапная гибель животных, высокая температура, отказ от пищи, вялость и синюшность кожи.

: об АЧС могут свидетельствовать внезапная гибель животных, высокая температура, отказ от пищи, вялость и синюшность кожи. Алгоритм действий : в случае подозрения необходимо немедленно изолировать свиней, прекратить любое перемещение продукции и сообщить специалистам.

: в случае подозрения необходимо немедленно изолировать свиней, прекратить любое перемещение продукции и сообщить специалистам. Ключевые запреты: до приезда специалистов нельзя самостоятельно перемещать и забивать животных, продавать мясо или корма.

Где и когда зафиксировали вспышку АЧС

О вспышке болезни сообщили 29 апреля в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, 11 погибших диких свиней было обнаружено:

в конце предыдущей недели;

на территории охотничьих угодий;

в Могилев-Подольском районе Винницкой области.

"По результатам лабораторных исследований биоматериала подтверждено наличие возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)", - констатировали в Госпродпотребслужбе.

Где еще выявляли болезнь с начала года

Украинцам рассказали, что эта вспышка в Винницкой области - уже шестой случай АЧС в дикой фауне с начала года в Украине.

Ранее случаи заболевания среди диких кабанов фиксировались:

в Черновицкой области;

в Ивано-Франковской области;

в Закарпатской области.

"Таким образом, большинство вспышек АЧС в этом году связаны именно с циркуляцией вируса в дикой фауне", - отметили специалисты.

Вспышка в Винницкой области - шестой случай в Украине с начала года (инфографика: dpss.gov.ua)

Опасна ли АЧС для людей

В Госпродпотребслужбе напомнили, что Африканская чума свиней (АЧС) - это особо опасное вирусное заболевание, которое поражает свиней и может быстро распространяться между хозяйствами.

Для человека болезнь угрозы не представляет, однако для свиноводства она имеет серьезные экономические последствия. Именно поэтому любое подозрение требует немедленного реагирования.

"Дикие кабаны считаются естественным резервуаром вируса и одним из источников занесения инфекции в хозяйства, где содержатся домашние свиньи", - сообщили специалисты.

Почему риски распространения болезни растут

Согласно информации Госпродпотребслужбы, риски дальнейшего распространения АЧС существенно возрастают "в условиях ограниченных возможностей по эффективному регулированию численности дикого кабана".

В частности из-за ограничений, связанных с военным положением.

"Чрезмерное увеличение популяции диких кабанов и отсутствие естественного сдерживания их численности способствуют формированию устойчивых природных очагов инфекции", - рассказали украинцам.

Особую опасность представляют трупы инфицированных животных, которые могут:

контаминировать окружающую среду;

оставаться источником вируса в течение длительного времени.

Как могут заразиться домашние животные

Сегодня дикие кабаны все чаще приближаются к населенным пунктам, сельскохозяйственным угодьям и частным хозяйствам.

Это создает прямые риски передачи вируса домашним свиньям.

Дополнительным фактором опасности является возможное загрязнение кормовой базы на полях, которая затем будет использоваться для кормления животных.

О чем просит людей Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила биобезопасности:

избегать контактов с дикими животными в лесных массивах;

в случае обнаружения трупа дикого кабана - не приближаться к нему, зафиксировать место обнаружения и немедленно сообщить в территориальный орган Госпродпотребслужбы или органы местной власти.

Людям, которые содержат свиней, необходимо:

принять все меры для предотвращения контактов домашних свиней с дикой природой;

регулярно проводить дезинфекцию обуви;

не использовать для кормления пищевые отходы или необработанное зерно с полей.

"Только совместные, своевременные и ответственные действия позволят минимизировать риски распространения африканской чумы свиней и защитить отрасль свиноводства Украины", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Что советуют пользователям охотничьих угодий

Согласно предоставленным специалистам рекомендациям, пользователям охотничьих угодий необходимо:

осуществлять меры по контролю популяции дикого кабана;

усилить обследование лесных массивов для оперативного выявления погибших животных;

обеспечить соблюдение требований биобезопасности в охотничьих хозяйствах;

не допускать подкормки диких кабанов в зонах высокого риска;

перемещать туши и мясопродукты из добытых животных исключительно после получения отрицательного результата лабораторного исследования на АЧС.

"Эффективность борьбы с АЧС в дикой фауне зависит от скоординированного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, пользователей охотничьих угодий, профильных ассоциаций, общественных организаций и бизнеса", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Какие признаки могут свидетельствовать о заболевании

Украинцам сообщили, что основанием заподозрить АЧС могут быть "тревожные признаки" в хозяйстве:

внезапная гибель животных;

резкое повышение их температуры;

отказ от корма;

вялость;

синюшность кожи.

"В такой ситуации главное правило - не медлить и не пытаться решить проблему самостоятельно", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Алгоритм действий в случае подозрения на болезнь

Если у животных в хозяйстве появляются тревожные признаки, необходимо, прежде всего:

немедленно ограничить любые перемещения животных, продукции, кормов и инвентаря;

максимально изолировать подозрительных или больных свиней.

Важно также не допускать посторонних лиц на территорию хозяйства и усилить контроль за соблюдением биобезопасности (включая дезинфекцию транспорта, обуви и оборудования).

Параллельно владелец или ответственное лицо обязаны без промедления сообщить о подозрении территориальный орган Госпродпотребслужбы или государственного ветеринарного врача.

"До приезда специалистов запрещается перемещение животных, их убой или реализация продукции", - напомнили гражданам.

Алгоритм действий в случае подозрения на АЧС (инфографика: dpss.gov.ua)

Уточняется, что после получения сообщения специалисты Госпродпотребслужбы:

проводят осмотр хозяйства;

отбирают материалы для лабораторных исследований;

определяют дальнейшие действия.

В случае подтверждения заболевания:

вводятся карантинные ограничения;

устанавливаются защитные зоны;

организуется комплекс мероприятий для ликвидации вспышки.

"Соблюдение этих правил позволяет быстро локализовать возможное заболевание и минимизировать риски для всего региона. Именно своевременное сообщение и ответственное поведение владельцев являются ключевыми в борьбе с АЧС", - подытожили в Госпродпотребслужбе.