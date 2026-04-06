Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животных

07:30 06.04.2026 Пн
3 мин
Некоторые вазоны или даже букеты могут стать ядом для собак и кошек
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Определенные растения могут представлять угрозу для домашних любимцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Большинство растений могут быть ядовитыми в той или иной степени. Однако некоторые виды - особенно опасны для животных или людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Алексей Коваленко.

Какие привычные для нас растения - опасны для животных

По словам специалиста, для кошек одно из самых опасных растений (привычных для большинства людей) - лилия.

"Она вызывает у них почечную недостаточность", - объяснил ученый.

Стать проблемой для домашних любимцев может также гемерокалис или лилейник (популярное садовое растение).

Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животныхЛилейник рыжеватый (фото: uk.wikipedia.org/A.Barra)

Опасными для животных могут быть также некоторые комнатные растения.

"Такие как диффенбахия, монстера... Имеют в своем составе много острых кристаллов оксалата кальция", - поделился Коваленко.

Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животныхДиффенбахия (фото: uk.wikipedia.org/Jerzy Opioła)

Они, согласно его информации, могут вызвать у домашнего любимца:

  • раздражение слизистой оболочки;
  • острую боль.

Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животныхМонстера (фото: uk.wikipedia.org/Chhe)

"Также к опасным относятся тюльпаны. В их луковицах и листьях есть токсин тюлипалин, который вредит, если его съесть", - рассказал Коваленко.

"Нечто подобное", по его словам, "есть у гиацинта и нарцисса".

Какие растения могут быть ядовитыми для человека

"Таких у нас много. Почти каждое растение может быть ядовитым", - сообщил ученый.

В качестве примера он привел картофель.

"Пока мы едим клубни картофеля - он полезен. А если съедим листок или ягоду - можем отравиться. Если же картофель полежит на солнце, там образуются токсичные соединения соланин и чаконин", - объяснил биолог.

Следовательно, по его словам, "любые растения в той или иной степени могут быть ядовиты".

"Одно из самых опасных в Украине - цикута. Даже были летальные случаи из-за ее потребления. Она относится к роду сельдерейных. Куда также входят укроп, петрушка. Те - схожи с цикутой, их трудно различить", - рассказал Коваленко.

Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животныхЦикута (фото: wikipedia.org/breki74)

Он добавил, что цикута "имеет приятный, похожий на морковь, запах", поэтому люди ее и пробуют.

"Также не раз травились чемерицей. К ядовитым относится колхикум или безвременник", - подытожил эксперт.

Последствия удара по жилой застройке Одессы: убиты 3 человека, среди 10 раненых - младенец
