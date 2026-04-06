Ядовитая красота: какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животных
Большинство растений могут быть ядовитыми в той или иной степени. Однако некоторые виды - особенно опасны для животных или людей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Алексей Коваленко.
Какие привычные для нас растения - опасны для животных
По словам специалиста, для кошек одно из самых опасных растений (привычных для большинства людей) - лилия.
"Она вызывает у них почечную недостаточность", - объяснил ученый.
Стать проблемой для домашних любимцев может также гемерокалис или лилейник (популярное садовое растение).
Лилейник рыжеватый (фото: uk.wikipedia.org/A.Barra)
Опасными для животных могут быть также некоторые комнатные растения.
"Такие как диффенбахия, монстера... Имеют в своем составе много острых кристаллов оксалата кальция", - поделился Коваленко.
Диффенбахия (фото: uk.wikipedia.org/Jerzy Opioła)
Они, согласно его информации, могут вызвать у домашнего любимца:
- раздражение слизистой оболочки;
- острую боль.
Монстера (фото: uk.wikipedia.org/Chhe)
"Также к опасным относятся тюльпаны. В их луковицах и листьях есть токсин тюлипалин, который вредит, если его съесть", - рассказал Коваленко.
"Нечто подобное", по его словам, "есть у гиацинта и нарцисса".
Какие растения могут быть ядовитыми для человека
"Таких у нас много. Почти каждое растение может быть ядовитым", - сообщил ученый.
В качестве примера он привел картофель.
"Пока мы едим клубни картофеля - он полезен. А если съедим листок или ягоду - можем отравиться. Если же картофель полежит на солнце, там образуются токсичные соединения соланин и чаконин", - объяснил биолог.
Следовательно, по его словам, "любые растения в той или иной степени могут быть ядовиты".
"Одно из самых опасных в Украине - цикута. Даже были летальные случаи из-за ее потребления. Она относится к роду сельдерейных. Куда также входят укроп, петрушка. Те - схожи с цикутой, их трудно различить", - рассказал Коваленко.
Цикута (фото: wikipedia.org/breki74)
Он добавил, что цикута "имеет приятный, похожий на морковь, запах", поэтому люди ее и пробуют.
"Также не раз травились чемерицей. К ядовитым относится колхикум или безвременник", - подытожил эксперт.
