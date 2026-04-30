В Україні зафіксували спалах африканської чуми: як діяти, щоб вберегти свійських тварин

У мисливських угіддях однієї з областей України виявили загиблих диких свиней. Зволікати із заходами безпеки фахівці не радять, адже необережність може коштувати всього господарства.
Докладніше про спалах АЧС у дикій фауні, її ознаки та порядок дій у разі підозри на хворобу у свиногосподарстві, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Про спалах хвороби повідомили 29 квітня у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Так, 11 загиблих диких свиней було виявлено:
"За результатами лабораторних досліджень біоматеріалу підтверджено наявність збудника африканської чуми свиней (АЧС)", - констатували у Держпродспоживслужбі.
Українцям розповіли, що цей спалах на Вінниччині - вже шостий випадок АЧС у дикій фауні з початку року в Україні.
Раніше випадки захворювання серед диких кабанів фіксувалися:
"Таким чином, більшість спалахів АЧС цього року пов'язані саме з циркуляцією вірусу у дикій фауні", - зауважили спеціалісти.
У Держпродспоживслужбі нагадали, що Африканська чума свиней (АЧС) - це особливо небезпечне вірусне захворювання, яке вражає свиней і може швидко поширюватися між господарствами.
Для людини хвороба загрози не становить, однак для свинарства вона має серйозні економічні наслідки. Саме тому будь-яка підозра потребує негайного реагування.
"Дикі кабани вважаються природним резервуаром вірусу та одним із джерел занесення інфекції до господарств, де утримуються домашні свині", - повідомили спеціалісти.
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, ризики подальшого поширення АЧС суттєво зростають "в умовах обмежених можливостей щодо ефективного регулювання чисельності дикого кабана".
Зокрема через обмеження, пов'язані з воєнним станом.
"Надмірне збільшення популяції диких кабанів та відсутність природного стримування їх чисельності сприяють формуванню стійких природних вогнищ інфекції", - розповіли українцям.
Особливу небезпеку становлять трупи інфікованих тварин, які можуть:
Сьогодні дикі кабани дедалі частіше наближаються до населених пунктів, сільськогосподарських угідь та приватних господарств.
Це створює прямі ризики передачі вірусу домашнім свиням.
Додатковим фактором небезпеки є можливе забруднення кормової бази на полях, яка потім буде використовуватися для годівлі тварин.
Держпродспоживслужба закликає громадян бути уважними та дотримуватись правил біобезпеки:
Людям, які утримують свиней, необхідно:
"Лише спільні, своєчасні та відповідальні дії дозволять мінімізувати ризики поширення африканської чуми свиней та захистити галузь свинарства України", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Згідно з наданими спеціалістами рекомендаціям, користувачам мисливських угідь необхідно:
"Ефективність боротьби з АЧС у дикій фауні залежить від скоординованої взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, користувачів мисливських угідь, профільних асоціацій, громадських організацій та бізнесу", - зауважили у Держпродспоживслужбі.
Українцям повідомили, що підставою запідозрити АЧС можуть бути "тривожні ознаки" у господарстві:
"У такій ситуації головне правило - не зволікати і не намагатися вирішити проблему самостійно", - додали у Держпродспоживслужбі.
Якщо у тварин у господарстві з'являються тривожні ознаки, необхідно, насамперед:
Важливо також не допускати сторонніх осіб на територію господарства та посилити контроль за дотриманням біобезпеки (включно з дезінфекцією транспорту, взуття та обладнання).
Паралельно власник або відповідальна особа зобов'язані без зволікань повідомити про підозру територіальний орган Держпродспоживслужби або державного ветеринарного лікаря.
"До приїзду спеціалістів забороняється переміщення тварин, їх забій чи реалізація продукції", - нагадали громадянам.
Уточнюється, що після отримання повідомлення фахівці Держпродспоживслужби:
У разі підтвердження захворювання:
"Дотримання цих правил дозволяє швидко локалізувати можливе захворювання та мінімізувати ризики для всього регіону. Саме своєчасне повідомлення та відповідальна поведінка власників є ключовими у боротьбі з АЧС", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
