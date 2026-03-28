В Полтавской области произошло землетрясение: где был эпицентр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля .

Подробности землетрясения

По данным специалистов, сейсмическое событие зарегистрировали в 19:50:07. Эпицентр землетрясения находился в Мачуховской территориальной общине на глубине 8 километров.

По классификации такое землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могут почувствовать лишь отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

Сейсмическая активность в Украине

Полтавская область периодически страдает от незначительных землетрясений. Обычно они связаны с геологическими особенностями региона и движениями в пределах Днепровско-Донецкой впадины.

Фото: эпицентр землетрясения 28 марта (gcsk.gov.ua)

Ранее сейсмологи отмечали, что такие явления являются естественными для этой местности и не свидетельствуют о риске масштабных природных катастроф.