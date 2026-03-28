ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Полтавской области произошло землетрясение: где был эпицентр

23:10 28.03.2026 Сб
2 мин
Сейсмологи рассказали, на какой глубине был эпицентр и почувствовали ли его люди
aimg Сергей Козачук
В Полтавской области произошло землетрясение: где был эпицентр Фото: в Полтавском районе зафиксировали подземные толчки (Getty Images)

В Полтавской области вечером 28 марта зафиксировали землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в Полтавском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Читайте также: Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчки

Подробности землетрясения

По данным специалистов, сейсмическое событие зарегистрировали в 19:50:07. Эпицентр землетрясения находился в Мачуховской территориальной общине на глубине 8 километров.

По классификации такое землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могут почувствовать лишь отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

Сейсмическая активность в Украине

Полтавская область периодически страдает от незначительных землетрясений. Обычно они связаны с геологическими особенностями региона и движениями в пределах Днепровско-Донецкой впадины.

Фото: эпицентр землетрясения 28 марта (gcsk.gov.ua)

Ранее сейсмологи отмечали, что такие явления являются естественными для этой местности и не свидетельствуют о риске масштабных природных катастроф.

Напомним, в феврале 2026 года в регионе за три дня произошло два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 3 балла.

Кроме того, подземные толчки периодически фиксируют и в других частях страны. В частности, в феврале того же года два землетрясения за сутки было зарегистрировано на юго-западе Украины.

Ранее ученые НАН в интервью РБК-Украина объясняли, возможны ли в Украине разрушительные землетрясения магнитудой 7 баллов и как современная застройка способна выдержать подобные природные явления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Полтавская область
Новости
Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны