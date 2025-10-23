ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Водителям с детьми в Украине выделили 5% мест на парковках

Украина, Четверг 23 октября 2025 13:20
UA EN RU
Водителям с детьми в Украине выделили 5% мест на парковках Фото: Водители с детьми в Украине получили 5% мест (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон, который обязывает обустраивать на парковках места для автомобилей, которыми управляют водители с детьми до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады.

Отныне владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки должны выделять не менее 5% мест для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Такие места должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или разметкой.

Порядок обустройства этих мест, подтверждения права на парковку и установления опознавательных знаков на автомобилях будет определять Кабинет министров.

Закон также предусматривает содействие со стороны местных органов власти в создании мест для парковки автомобилей, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.

Для удобства семей и повышения безопасности

В пояснительной записке отмечается, что в украинских городах часто сложно найти удобное место для парковки, особенно для родителей с маленькими детьми или беременных женщин.

Длительные переходы от парковки к зданиям больниц, аптек или государственных учреждений создают дополнительные трудности.

Авторы законопроекта отмечают, что выделение специальных мест повышает комфорт и безопасность для семей.

"Это позволит уменьшить риски для детей, ускорит передвижение с колясками и снизит опасность для беременных женщин", - говорится в пояснении.

Европейская практика и поддержка семей

Как подчеркивают разработчики, создание отдельных паркомест для родителей с маленькими детьми является распространенной европейской практикой.

Она обеспечивает более безопасный доступ к общественным объектам и упрощает передвижение для семей с детьми.

"В странах ЕС это обычная норма, которая гарантирует комфорт матерям и детям. В Украине такой подход вводится впервые", - говорится в документе.

Закон также направлен на поддержку демографической политики, учитывая старение населения и последствия войны.

Напомним, действующее законодательство требует, чтобы на каждой парковке были выделены специальные места (10% от общего количества паркомест, но не менее одного) для лиц с инвалидностью.

Проверить наличие свободных мест на парковках в Киеве можно с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Автомобильное движение
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию