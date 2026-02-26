В Украине появится польский государственный банк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В частности, Рада приняла Закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине".

Соглашение создает правовые основания для деятельности BGK на территории Украины. Оно предусматривает возможность предоставления украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям помощи в форме займов и других финансовых инструментов.

"Реализация соглашения будет способствовать ускорению восстановления Украины, развитию финансового и инвестиционного сотрудничества с Польшей, а также привлечению дополнительных ресурсов для реализации проектов экономического развития", - говорится в заявлении.

В июле 2025 года BGK подписал письма о намерениях, которые позволяют предоставлять займы предпринимателям Польши для инвестиций, связанных с восстановлением Украины.

Новый кредит для Украины

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о запуске новой четырехлетней программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов.

В то же время получение средств предусматривает выполнение ряда условий. Одно из них Украина уже выполнила - Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. Среди других требований МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен.