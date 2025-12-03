Рада приняла госбюджет на 2026 год

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Как голосовали нардепы

Таким образом, "за" отдали голоса 257 нардепов, 37 - против, 24 - воздержались, не голосовали 27 парламентариев.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 193

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"За будущее" - 11

"Голос" - 1

"Довира" - 16

"Восстановление Украины" - 11

Внефракционные - 9

Госбюджет-2026 ко второму чтению: основные параметры

Изменения ко второму чтению

Бюджет сохранил главные приоритеты, определенные при подаче проекта:

Доходы - 2 трлн 918 млрд гривен

Расходы - 4 трлн 781 млрд гривен

Ко второму чтению увеличены расходы на резервный фонд на 19 млрд гривен. Запланировано поэтапное повышение: зарплат педагогических и научно-педагогических работников, приобретение пассажирских вагонов, на реализацию жилищной политики государства, на компенсацию имущественных потерь субъектов хозяйствования из-за военных рисков - 1 млрд гривен.

На обустройство безопасных условий в детсадах также дополнительно предусмотрен 1 млрд гривен.

На восстановление образовательной способности вузов - 500 млн гривен.

Реконструкция Харьковской областной детской больницы - 500 млн гривен.

Жилье для ВПЛ - 500 млн гривен.

По словам министра Финансов Сергея Марченко, в процессе рассмотрения в Бюджетном комитете было решено сохранить 64% НДФЛ в местных бюджетах для того, чтобы эти средства были направлены на компенсацию решения разницы тарифов и компенсацию этой разницы.

Дефицит бюджета

Предельный объем дефицита увеличен почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн гривен. Уровень дефицита: 18,5% ВВП.

Основные направления расходов:

1. Сектор безопасности и обороны

Общий объем - 2 трлн 806 млрд гривен (27,2% ВВП). В частности, 2 трлн 495 млрд гривен - общий фонд; 281 млрд гривен специальный фонд; 30 млрд гривен - государственные гарантии.

Зарплатное обеспечение военных - 1 трлн 273 млрд гривен.

Вооружение и военная техника - 709 млрд гривен.

2. Образование

50% роста зарплат для педагогов сохранено. Кроме того, ко второму чтению на обеспечение этого направления дополнительно направили 4,8 млрд гривен.

Предусмотрен поэтапный рост заработных плат (с 1 января и 1 сентября 2026 года) Сумма будет составлять до 30 тысяч гривен.

Сейчас расчеты еще идут. Предварительно это будет зависеть от того, какое решение примет правительство. По расчетам Минфина это позволит в среднем увеличить заработную плату учителя до 10 тысяч гривен ежемесячно.

Дополнительные направления:

Реформирование питания - 14 млрд гривен.

Повышение академических стипендий - 6,6 млрд гривен.

На учебники - более 2 млрд гривен.

Проекты развития Минобразования - 17 млрд гривен.

3. Социальная поддержка

Общий объем - почти 470 млрд гривен.

Основное:

Повышение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10 до 50 тысяч гривен.

Увеличение помощи по уходу за ребенком - до 7 тысяч гривен.

Другие соцрасходы:

Пенсионные выплаты и доплаты: трансфер ПФУ - более 250 млрд гривен.

Соцвыплаты, включая помощь ВПЛ - 133 млрд гривен.

Льготы и субсидии - более 42 млрд гривен.

Поддержка лиц с инвалидностью и протезирование - 10 млрд гривен.

Общенациональные соцуслуги - 2,4 млрд гривен.

4. Ветеранская политика

Общий объем - 19 млрд гривен (что на 6,3 млрд гривен больше бюджета-2025).

Ключевые статьи:

На компенсации за жилье ветеранам с инвалидностью 1-й и 2-й группы - 5,7 млрд гривен.

Поддержка и помощь ветеранам - 4 млрд гривен.

Обеспечение специалистов по сопровождению ветеранов - почти 3 млрд гривен.

Создание и содержание ветеранских пространств - более 1 млрд гривен.

5. Здравоохранение

Общий объем - почти 260 млрд гривен (+ почти 39 млрд гривен в бюджет-2025).

Основные программы:

Программа медицинских гарантий - 192 млрд гривен.

Централизованная закупка лекарств - более 17 млрд гривен.

Национальный скрининг (программа чекапов для лиц в возрасте 40+) - 10 млрд гривен.

- 10 млрд гривен. Публичные инвестпроекты в медицине - 19 млрд гривен

6. Поддержка экономики и бизнеса

Общий объем - 52 млрд гривен (+ 1,3 млрд гривен к первому чтению).

В частности, это и сохранение программы компенсации кредитов по программе 5-7-9%.

Через Фонд развития предпринимательства - 18 млрд гривен и обеспечение жильем граждан "єОселя" - 17 млрд гривен. Активные программы бизнеса, гранты, индустриальные парки и т.д. - около 5 млрд гривен.

7. Аграрный сектор

Агропромышленный комплекс - более 14 млрд гривен + 4,5 млрд гривен до 2025 года. Сюда входит поддержка фермеров, гуманитарное разминирование и тому подобное.

Марченко отметил, что Украине нужно сгенерировать дополнительно более 45 млрд долларов США от международных партнеров в 2026 году.

Бюджет-2026 по сценарию войны

Отметим, что еще при первом чтении законопроект о госбюджете предусматривал расходы на уровне около 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд больше, чем в проекте бюджета на 2025 год.

Бюджет подготовлен по сценарию 2, который предусматривает, что война продлится весь 2026 год.

После первого чтения его доходная часть: 2,83 трлн гривен (на 18,8% больше, чем в 2025 году). Дефицит - на уровне 18,4% ВВП.

Потребность во внешнем финансировании: 2 трлн 79 млрд гривен.

Особенностью бюджета-2026 является повышение социальных стандартов, замороженных в 2025 году. В частности, планируется повышение минимальной заработной платы.

Инфляция в следующем году, исходя из итогов первого чтения, может достичь 9,9%, а прожиточный минимум - вырасти до 3209 гривен.

В бюджет заложен и средний прогноз курса: для доллара - 45,7 гривны, для евро - 49,4 гривны.

Госбюджет не приняли вовремя

Народные депутаты от "Слуги народа" не могли договориться о принятии бюджета-2026 во втором чтении именно 2 декабря.

По информации источников РБК-Украина во фракции СН, вопрос бюджета не согласован из-за значительных разногласий между нардепами. Часть парламентариев поддерживала проект, тогда как другие выдвигали собственные условия.

Одни требовали продолжения перезагрузки во власти в целом, кто-то - только в правоохранительных органах, а кто-то выступал за дополнительные бюджетные правки.

Также депутаты выражали возмущение тем, что правительство не учло предложения по увеличению финансирования для армии и учителей.

Важность для новой программы МВФ

Накануне глава правительства Юлия Свириденко подчеркнула, что быстрое принятие бюджета необходимо для утверждения новой программы кредитования МВФ для Украины.

Представители Международного валютного фонда ожидали, что Рада проголосует за государственный бюджет не позднее 2 декабря.

По словам Свириденко, новая программа расширенного финансирования предусмотрена на 2026-2029 годы и направлена на поддержку макрофинансовой стабильности Украины.

Как рассказала в большом интервью РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа для финансирования бюджета следующего года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. Сейчас вероятная дыра будет составлять более 18 млрд долларов.

По ее словам, главным источником дополнительных средств для Украины станет так называемый "репарационный кредит" и для Украины и Еврокомиссии это план "А".

Однако Бельгия блокирует эти усилия из-за опасений, что может остаться один на один с проблемой и должна будет вернуть Москве деньги, которые могут одолжить Украине из замороженных росактивов.

Также она писала на своей странице в Фейсбук, что Международный валютный фонд предложил Украине программу на 8 млрд долларов, что меньше, чем ожидала Украина.