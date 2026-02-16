ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Укрпочта" хочет запустить свой банк: Смилянский объяснил, зачем это нужно и почему НБУ против

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 16:35
UA EN RU
"Укрпочта" хочет запустить свой банк: Смилянский объяснил, зачем это нужно и почему НБУ против Фото: Игорь Смилянский гендиректор "Укрпочты" объясняет вопрос создания почтового банка (Влад Нестеров, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

"Укрпочта" финансово способна создать собственный банк, однако она действительно заберет часть клиентов от государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка", что и обусловливает конфликт почтового оператора с регулятором банковского сектора - Национальным банком.

Так разные взгляды НБУ и "Укрпочты" на создание первого почтового банка в интервью РБК-Украина комментирует генеральный директор почтовой компании Игорь Смилянский.

Финансовые показатели "Укрпочты" для создания банка

Он говорит, что компания по состоянию на 1 января этого года будет иметь положительный капитал (это требование НБУ к банковским учреждениям). Смилянский добавляет, что компания имела положительный капитал до 1 июня 2025 года, пока НБУ не изменил нормативы его расчета, которые коснулись только почтового оператора, в результате чего капитал приобрел отрицательное значение.

Тем не менее, оценщики активов "Укрпочты" провели новую оценку стоимости имущества компании, по результатам которой капитал будет составлять плюс 2 млрд гривен.

"Укрпочта" имеет больше отделений чем все банки вместе взятые

Гендиректор "Укрпочты" добавляет, что компания имеет много отделений по всей стране - почти 7 тысяч единиц, тогда все банки вместе - только 4,9 тысяч отделений.

Смилянский признает, если компания откроет свой банк, он заберет на себя часть клиентов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". "Это рыночная история, это же не принудительно", - комментирует он.

Агентское соглашение с другими банками

Руководитель "Укрпочты" выступает против предоставления клиентских данных о клиентах почтовой компании другим банкам и подписания с ними агентского соглашения, что ранее предлагали в НБУ.

"Мы посчитали, что в случае агентского соглашения доход "Укрпочты" будет минус один миллиард, государство выиграет 800 млн гривен, а банки выиграют 100 млн грн, в результате - минус 0,1 млрд гривен. Поскольку мы будем уходить в минус, государство должно будет нам выплатить субсидию", - добавил Смилянский.

Продажа сопутствующих товаров

Руководитель "Укрпочты" вспомнил об аргументе главы НБУ Андрея Пышного о том, если почтовая компания хочет стать банком, тогда банки должны иметь возможность торговать хозяйственными товарами (чайниками).

"Ощадбанк" сделал свой маркет-плейс и чайники продает. "Банк Кредит Днепр" сделал маркет-плейс", - привел примеры Смилянский.

Напомним, в июне 2025 года парламент принял законодательство о финансовой инклюзии, который позволяет создать банк с ограниченной лицензией (как планирует "Укрпочта").

В публикации РБК-Украина отмечалось, что почтовая компания имеет проблемы с корпоративным управлением.

В статье приводится письмо экс-члена наблюдательного совета компании Рината Адбрасилова в Минразвития общин и территорий (акционера "Укрпочты") о том, что в 2024-2025 году компания получила 2,5 млрд гривен убытков. По состоянию на середину сентября 2025 года, капитал почтового оператора был отрицательным, комментировал эксперт банковского сектора Евгений Дубогрыз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта Национальный банк Украины
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"