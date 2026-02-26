В Україні з'явиться польський державний банк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

Зокрема, Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні".

Угода створює правові підстави для діяльності BGK на території України. Вона передбачає можливість надання українському уряду, державним і приватним установам та організаціям допомоги у формі позик та інших фінансових інструментів.

"Реалізація угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку", - йдеться у заяві.

У липні 2025 року BGK підписав листи про наміри, які дозволяють надавати позики підприємцям Польщі для інвестицій, пов'язаних з відновленням України.

Новий кредит для України

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості про запуск нової чотирирічної програми фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.

Водночас отримання коштів передбачає виконання низки умов. Одну з них Україна вже виконала - Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Серед інших вимог МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.