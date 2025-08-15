ua en ru
В Украине появились "школьные офицеры": чем они занимаются и как помогают детям

Пятница 15 августа 2025 20:21
В Украине появились "школьные офицеры": чем они занимаются и как помогают детям Фото: Служба образовательной безопасности в украинских школах (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине активно внедряют экосистему безопасной образовательной среды. В ее рамках работает Служба образовательной безопасности (СОБ), которая обеспечивает безопасность учеников в школах по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство внутренних дел Украины (МВД).

Сообщается, что сейчас в учреждениях среднего образования работают более 1600 офицеров СОБ. Они выполняют правоохранительные, наставнические и просветительские функции.

В частности, офицеры отвечают за пропускной режим, чтобы посторонние лица не могли попасть в школу или пронести опасные предметы. Они также координируют действия с экстренными службами, организуют эвакуацию во время чрезвычайных ситуаций и оперативно реагируют на правонарушения.

Кроме этого, СОБ проводит обучение и интерактивные мероприятия для учащихся, направленные на формирование навыков безопасного поведения.

В МВД подчеркнули, что Служба образовательной безопасности - это не только защита, но и поддержка, которая помогает создать в школах безопасную и дружественную среду для детей.

Напомним, в украинских школах с 2025 года внедряют раннюю профориентацию - знакомство с профессиями будет начинаться уже с 5 класса. МОН планирует, чтобы ученики постепенно исследовали свои интересы и способности, работали с карьерными советниками и сознательно выбирали профиль обучения в старшей школе.

Также мы писали, что в Украине запустили программу "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5000 гривен родителям или законным представителям детей, идущих в первый класс в 2025 году. Деньги можно использовать на школьные принадлежности, одежду и обувь, подав заявку через "Дію" или сервисные центры ПФУ до 15 ноября.

