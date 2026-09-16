США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ

США были шокированы массированным ударом РФ по Украине сразу после визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В Вашингтоне и Варшаве опасаются из-за неэффективности попыток сдержать Кремль от дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

По данным источников в польском правительстве, глава ЦРУ Джон Ретклифф во время поездки в Москву предостерег Россию от атак на страны НАТО и призвал к мирным переговорам.

Однако сразу после этого Кремль устроил массированный обстрел Украины, выпустив 162 дрона в первую ночь и еще 258 дронов и ракет в следующую.

Такая реакция удивила американских чиновников, расценивших ее как демонстративный шаг российского диктатора. В США стали расспрашивать союзников в Центральной Европе, пытаясь понять истинную цель этой демонстрации.

Беспокойство в Варшаве и сигналы из Вашингтона

Эта ситуация вызвала тревогу в Польше, ведь она подвергает сомнению политическую эффективность действий США.

Дополнительную обеспокоенность создают противоречивые заявления американского президента Дональда Трампа, который то хвалит Украину, то обвиняет ее в росте цен на топливо из-за ударов по российским НПЗ.

Также в Варшаве обращают внимание на недавние увольнения на ключевых должностях в Пентагоне. На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш проведет встречу в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Гегсетом, чтобы обсудить оборонные контракты и строительство постоянной американской базы.

Угроза провокаций и диверсий

Визит оборонной делегации проходит в период существенного обострения. Недавно российский дрон попал в поезд вблизи польско-украинского пункта пропуска, а еще один беспилотник обнаружили на балтийском пляже в Ярославце.

По данным союзников, Россия может готовить диверсии на энергетических объектах в Польше или использовать технику с фальшивой маркировкой под украинскую для атак на страны восточного фланга НАТО. Кроме того, обстрелы приграничных призваны дезорганизовать движение через пункты пропуска, чтобы усложнить оказание помощи Киеву.

Издание отмечает, что если Кремль почувствует отсутствие жесткой реакции, он будет пытаться давить силой, которая ставит под вопрос способность США эффективно сдерживать эскалацию.