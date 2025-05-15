Стоит ли отпускать пойманную рыбу? Правда, которую не рассказывают рыбакам

Споры вокруг рыбалки по принципу "поймал - отпустил" не утихают десятилетиями. Одни считают ее единственным гуманным способом рыболовства, другие - опасным и мучительным для рыб.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, выживает ли рыба после возвращения в воду, как это влияет на ее состояние и действительно ли она не чувствует боли?

Выживает ли рыба после возвращения в воду?

Выживаемость рыб после отпускания зависит от многих факторов, в частности - продолжительности пребывания вне воды и вида рыбы. Научные исследования показывают, что в целом около 83-97% отпущенных рыб остаются живыми. Устойчивость к стрессу и физиологическая выносливость играют здесь ключевую роль.

Например, морская форель показала один из самых высоких показателей выживаемости. Но не все рыбы одинаково хорошо переносят контакт с человеком - более слабые особи могут погибнуть даже без серьезных травм. Чтобы улучшить шансы на выживание, важно соблюдать определенные правила обращения с рыбой.

Как долго рыбу можно держать вне воды?

Время, проведенное рыбой без воды, имеет решающее значение для ее дальнейшей судьбы. Если рыбу держать на воздухе не более 30 секунд, ее шансы выжить достигают 60%. Но стоит задержаться больше чем на минуту - и этот шанс падает до 18%.

Это объясняется тем, что в таких условиях рыба переживает кислородное голодание и сильный стресс. К тому же, каждая лишняя секунда на воздухе углубляет повреждение слизистой оболочки. Именно поэтому стоит подготовиться к снятию с крючка заранее, чтобы уменьшить время манипуляций.

После пары минут на воздухе рыбу уже нет смысла отпускать (фото: Freepik.com)

Действительно ли рыба не чувствует боли?

Существует распространенный миф, что рыбы не имеют чувства боли, но наука давно опровергла это мнение. У них обнаружены ноцицепторы - рецепторы, реагирующие на вредные раздражители, аналогичные человеческим. Хотя их реакция может отличаться от человеческой, боль они чувствуют по-своему.

Рыба, которая резко дергается на крючке, реагирует именно на болевые импульсы. После пережитой боли рыбы могут менять свое поведение - становиться менее активными, избегать скоплений или даже отказываться от пищи. Таким образом, каждое неосторожное действие рыбака оставляет свой след в ее жизни.

Как правильно отпускать рыбу, чтобы не навредить

Главное правило - действовать быстро, осторожно и с уважением к живому существу. Перед тем как снять рыбу с крючка, следует намочить руки, чтобы не повредить ее слизистую защиту.

Если крючок глубоко застрял - лучше оставить его, чем пытаться вырвать, травмируя внутренние органы. Держать рыбу нужно горизонтально, частично в воде, чтобы она могла дышать.

Плавные и спокойные движения уменьшают риск стресса и повышают шансы на выздоровление. Такая ответственность - залог гуманного отношения к рыболовству как к увлечению.