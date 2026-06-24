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В Украине вывели уникальный сорт лопуха: как "сорняк" может стать новым овощем

07:34 24.06.2026 Ср
4 мин
Полезные качества могут не только лечить, но и стать основой выгодного бизнеса
aimg Ирина Костенко
Лопух - полезное растение, а не "сорняк" (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинские специалисты превратили привычный для многих лопух в перспективную овощную культуру. Это растение - не только полезно для здоровья, но и открывает новые возможности для предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания AgroTimes.

Главное:

  • Новое растение: украинские специалисты вывели собственный сорт лопуха под названием "Именинник", который классифицируют как овощную культуру.
  • Почему это важно: лопух обладает высоким содержанием полезных веществ и потенциалом для коммерческого овощеводства.
  • Уникальность сорта: урожайность товарных корнеплодов украинского лопуха на 35% превышает показатели "стандартного" растения.
  • Экономический потенциал: лопух позволяет получать несколько видов продукции в рамках одного производственного цикла (корнеплоды, листья и сырье для переработки).

Где создали новый сорт лопуха и как назвали

О новом сорте лопуха, выведенном в Украине, а также его особенностях - говорится в статье журнала "Плантатор" (№2, апрель 2026).

Название отечественного сорта лопуха настоящего - "Іменинник" .

А создали его на Опытной станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Зачем в Украине выращивают лопух

Лопух настоящий (Arctium lappa) традиционно выращивают в Украине как лекарственное растение. Не все могут знать, но он, на самом деле, имеет немало полезных качеств.

По данным портала ЧАО "Ліктрави", лопух можно использовать как в косметологии, так и при лечении широкого спектра заболеваний:

  • как мочегонное средство - при болезнях почек и отеках;
  • как желчегонное средство - при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
  • как жаропонижающее и потогонное средство - при инфекционных простудных заболеваниях;
  • как противодиабетическое средство - при повышенном уровне сахара в крови;
  • как противовоспалительное средство - при кожных заболеваниях, подагре, ревматизме, остеоартрозе.

В целом, как лечебное сырье, используются все части растения - корни, листья и плоды.

Но чаще всего заготавливают корни, содержащие, в частности, инулин (натуральный растительный полисахарид, относящийся к группе растворимой клетчатки или пребиотиков).

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Почему лопух может стать "новым овощем"

Младший научный сотрудник ОС "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства НААН Александр Позняк рассказал, что сегодня постепенно растет спрос на инулисодержащие продукты.

Такая ситуация связана, по его словам:

  • с распространением диабета;
  • с заинтересованностью потребителей функциональным питанием (основанном на обычных или специально обогащенных продуктах, которые, кроме базовой питательной ценности, улучшают работу определенных органов, поддерживают иммунитет и снижают риски хронических болезней).

В то же время в Украине, по данным специалиста, сегмент таких овощных культур остается практически незаполненным.

Авторы статьи отмечают, что лопух "имеет потенциал для коммерческого овощеводства" благодаря:

  • высокому содержанию инулина;
  • появлению первого отечественного овощного сорта.
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Чем особен украинский сорт лопуха

По мнению специалистов, новый сорт лопуха настоящего "Іменинник" (созданный ОС "Маяк") может стать новой нишевой культурой для украинских овощеводов.

Сообщается, что он - по результатам испытаний - обеспечил урожайность товарных корнеплодов на уровне 21,6 т/га.

"Что на 35% превышает показатели стандартного сорта", - объяснили украинцам.

Средняя масса корня этого растения составляет около 300 г.

Причем сами корнеплоды формируются выровненными и без ветвлений (что важно для товарного производства).

"Содержимое высокомолекулярного инулина в корнях составляет 7,7%, что подтверждает его пригодность для использования в функциональном питании", - констатировали авторы статьи.

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Может ли лопух заменить "традиционные" овощи

Специалисты считают, что в целом лопух вряд ли заменит традиционные овощные культуры.

В то же время это растение может стать эффективным инструментом диверсификации (распределения рисков) для хозяйств, которые работают:

  • в нишевых сегментах рынка;
  • в органических сегментах рынка.

Это объясняется еще и тем, что лопух позволяет получать несколько видов продукции в рамках одного производственного цикла - корнеплоды, листья и сырье для переработки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стремительно распространяется яркое растение из "черного списка" и чем именно оно опасно.

Кроме того, мы объясняли, что ждет Украину из-за глобального изменения климата.

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