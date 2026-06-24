В Украине вывели уникальный сорт лопуха: как "сорняк" может стать новым овощем

Украинские специалисты превратили привычный для многих лопух в перспективную овощную культуру. Это растение - не только полезно для здоровья, но и открывает новые возможности для предпринимателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания AgroTimes.
Главное:
О новом сорте лопуха, выведенном в Украине, а также его особенностях - говорится в статье журнала "Плантатор" (№2, апрель 2026).
Название отечественного сорта лопуха настоящего - "Іменинник" .
А создали его на Опытной станции "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).
Лопух настоящий (Arctium lappa) традиционно выращивают в Украине как лекарственное растение. Не все могут знать, но он, на самом деле, имеет немало полезных качеств.
По данным портала ЧАО "Ліктрави", лопух можно использовать как в косметологии, так и при лечении широкого спектра заболеваний:
В целом, как лечебное сырье, используются все части растения - корни, листья и плоды.
Но чаще всего заготавливают корни, содержащие, в частности, инулин (натуральный растительный полисахарид, относящийся к группе растворимой клетчатки или пребиотиков).
Младший научный сотрудник ОС "Маяк" Института овощеводства и бахчеводства НААН Александр Позняк рассказал, что сегодня постепенно растет спрос на инулисодержащие продукты.
Такая ситуация связана, по его словам:
В то же время в Украине, по данным специалиста, сегмент таких овощных культур остается практически незаполненным.
Авторы статьи отмечают, что лопух "имеет потенциал для коммерческого овощеводства" благодаря:
По мнению специалистов, новый сорт лопуха настоящего "Іменинник" (созданный ОС "Маяк") может стать новой нишевой культурой для украинских овощеводов.
Сообщается, что он - по результатам испытаний - обеспечил урожайность товарных корнеплодов на уровне 21,6 т/га.
"Что на 35% превышает показатели стандартного сорта", - объяснили украинцам.
Средняя масса корня этого растения составляет около 300 г.
Причем сами корнеплоды формируются выровненными и без ветвлений (что важно для товарного производства).
"Содержимое высокомолекулярного инулина в корнях составляет 7,7%, что подтверждает его пригодность для использования в функциональном питании", - констатировали авторы статьи.
Специалисты считают, что в целом лопух вряд ли заменит традиционные овощные культуры.
В то же время это растение может стать эффективным инструментом диверсификации (распределения рисков) для хозяйств, которые работают:
Это объясняется еще и тем, что лопух позволяет получать несколько видов продукции в рамках одного производственного цикла - корнеплоды, листья и сырье для переработки.
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