Зеленые хищники: почему некоторые растения охотятся на насекомых, рыб и даже саламандр

В мире ботаники существуют виды, бросающие вызов привычным законам природы. Вместо того, чтобы мирно поглощать солнечный свет, они расставляют ловушки, засасывают добычу вакуумом или сжимают "челюсти".

Главное: Почему они охотятся: Переход к хищничеству - стратегия выживания на бедных почвах. Главным стимулом для отращивания ловушек является критический дефицит фосфора, а не только азота.

Мировой масштаб: Науке известно около 800 видов хищных растений. Это лишь крошечная доля от 300 тысяч видов флоры.

Хищники в Украине: В нашей дикой природе обитают росянки, пузырчатки, жирянки и редкая водяная альдрованда.

Механизмы ловушек: Растения используют различные типы "оружия" - от липкого секрета (росянка) и пассивных кувшинов (непентес) до активных челюстей (мухоловка) и вакуумных насосов (пузырчатка).

Максимальная добыча: Хотя большинство хищников питаются насекомыми, некоторые виды (саррацения) способны переваривать саламандр, а водные виды - мальков рыб и головастиков.

Безопасность для людей: Растения-хищники вполне безопасны для человека и домашних животных. Их ферменты не способны повредить кожу, а контакт с ними не вызывает отравления.

Хищные грибы: Охотой занимаются не только растения. Например, обычная вешенка охотится на круглых червей - нематод.

Эволюция убийц: почему они начали охотиться

Большинство растений получают энергию через фотосинтез, используя воду, углекислый газ и солнце. Однако около 800 видов (из 300 тысяч известных науке) выбрали другой путь - добавлять в рацион живых существ.

"Эволюционно к хищничеству переходили те растения, которые росли на бедных субстратах. Им критически не хватало азота и фосфора. Многие опыты показывают: основной фактор хищничества - это именно недостаток фосфора", - объясняет Алексей Коваленко.

Интересно, что ловушки не всегда являются постоянными. Некоторые виды становятся хищниками только "по необходимости": когда в почве возникает дефицит нутриентов, они начинают отращивать органы для охоты.

Украинские реалии: где искать хищников под ногами

Хотя самая известная в мире венерина мухоловка растет только в двух штатах США (Северная и Южная Каролина), Украина имеет своих уникальных представителей:

Росички: Имеют липкие волоски с "росой", которая на самом деле является клейким секретом. В Украине растет три вида, но из-за осушения болот и изменения климата они становятся все более редкими.

Пузырчатки: Подводные охотники. Их ловушки работают как вакуумные насосы - они мгновенно засасывают добычу внутрь.

Жирянки (Пингвикулы): Имеют липкие листья. Интересно, что в Германии их раньше даже использовали в сыроварении.

Альдрованда: Ближайшая родственница мухоловки. Это водяное растение с челюстями, которые сжимаются при прикосновении.

Интересные факты о флоре Украины (инфографика РБК-Украина)

Может ли растение съесть птичку или навредить человеку

Несмотря на грозные названия, для людей эти растения вполне безопасны. Но есть их не стоит.

Что касается более крупной добычи, науке известны следующие факты:

Саламандры: Саррацения пурпурная из Северной Америки способна поймать и переварить мелких земноводных.

Рыбы и головастики: Альдрованда и пузырчатые иногда лакомятся мальком рыб или личинками комаров.

Птицы: Случаи, когда птицы ставали жертвами, описывались только в условиях культивации (когда птица случайно застревала в большом кувшине непентеса). В дикой природе растение обычно не может переварить такую крупную добычу и погибает вместе с ней.

"Хищные" грибы: вешенки едят червей

Хищничество свойственно не только растениям. В мире существует около 200 видов хищных грибов. Например, обычные вешенки, которые многие употребляют в пищу, в дикой природе активно охотятся на нематод (круглых червей).