В Україні вивели унікальний сорт лопуха: як "бур'ян" може стати новим овочем

Головне: Нова рослина : українські спеціалісти вивели власний сорт лопуха під назвою "Іменинник", який класифікують як овочеву культуру.

: українські спеціалісти вивели власний сорт лопуха під назвою "Іменинник", який класифікують як овочеву культуру. Чому це важливо : лопух має високий вміст корисних речовин і потенціал для комерційного овочівництва.

: лопух має високий вміст корисних речовин і потенціал для комерційного овочівництва. Унікальність сорту : урожайність товарних коренеплодів українського лопуха на 35% перевищує показники "стандартної" рослини.

: урожайність товарних коренеплодів українського лопуха на 35% перевищує показники "стандартної" рослини. Економічний потенціал: лопух дає змогу отримувати кілька видів продукції в межах одного виробничого циклу (коренеплоди, листя та сировину для переробки).

Де створили новий сорт лопуха і як назвали

Про новий сорт лопуха, виведений в Україні, а також його особливості - йдеться у статті журналу "Плантатор" (№2, квітень 2026).

Назва вітчизняного сорту лопуха справжнього - "Іменинник".

А створили його на Дослідній станції "Маяк" Інституту овочівництва й баштанництва Національної академії аграрних наук України (НААН).

Навіщо в Україні вирощують лопух

Лопух справжній (Arctium lappa) традиційно вирощують в Україні як лікарську рослину. Не всі можуть знати, але він, насправді, має чимало корисних якостей.

За даними порталу ПрАТ "Ліктрави", лопух можна використовувати як у косметології, так і при лікуванні широкого спектра захворювань:

як сечогінний засіб - при хворобах нирок і набряках;

як жовчогінний засіб - при захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

як жарознижувальний і потогінний засіб - при інфекційних простудних захворюваннях;

як протидіабетичний засіб - при підвищеному рівні цукру в крові;

як протизапальний засіб - при шкірних захворюваннях, подагрі, ревматизмі, остеоартрозі.

В цілому, як лікувальна сировина, використовуються всі частини рослини - корені, листя та плоди.

Але найчастіше заготовляють коріння, яке містить, зокрема, інулін (натуральний рослинний полісахарид, який належить до групи розчинної клітковини або пребіотиків).

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Чому лопух може стати "новим овочем"

Молодший науковий співробітник ДС "Маяк" Інституту овочівництва й баштанництва НААН Олександр Позняк розповів, що сьогодні поступово зростає попит на інуліновмісні продукти.

Така ситуація пов'язана, за його словами:

із поширенням діабету;

із зацікавленістю споживачів функціональним харчуванням (що базується на звичайних або спеціально збагачених продуктах, які, окрім базової поживної цінності, покращують роботу певних органів, підтримують імунітет та знижують ризики хронічних хвороб).

Водночас в Україні, за даними фахівця, сегмент таких овочевих культур залишається практично незаповненим.

Автори статті зазначають, що лопух "має потенціал для комерційного овочівництва" завдяки:

високому вмісту інуліну;

появі першого вітчизняного овочевого сорту.

Чим особливий український сорт лопуха

На думку спеціалістів, новий сорт лопуха справжнього "Іменинник" (створений ДС "Маяк"), може стати новою нішевою культурою для українських овочівників.

Повідомляється, що він - за результатами випробувань - забезпечив урожайність товарних коренеплодів на рівні 21,6 т/га.

"Що на 35% перевищує показники стандартного сорту", - пояснили українцям.

Зазначається, що середня маса кореня цієї рослини становить близько 300 г.

Причому самі коренеплоди формуються вирівняними та без розгалужень (що важливо для товарного виробництва).

"Вміст високомолекулярного інуліну в коренях становить 7,7%, що підтверджує його придатність для використання у функціональному харчуванні", - констатували автори статті.

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Чи може лопух замінити "традиційні" овочі

Фахівці вважають, що в цілому лопух навряд чи замінить традиційні овочеві культури.

Водночас ця рослина може стати ефективним інструментом диверсифікації (розподілу ризиків) для господарств, які працюють:

у нішевих сегментах ринку;

в органічних сегментах ринку.

Це пояснюється ще й тим, що лопух дає змогу отримувати кілька видів продукції в межах одного виробничого циклу - коренеплоди, листя та сировину для переробки.