В Україні вивели унікальний сорт лопуха: як "бур'ян" може стати новим овочем

Українські спеціалісти перетворили звичний для багатьох лопух на перспективну овочеву культуру. Ця рослина - не лише корисна для здоров'я, але й відкриває нові можливості для підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію видання AgroTimes.
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Про новий сорт лопуха, виведений в Україні, а також його особливості - йдеться у статті журналу "Плантатор" (№2, квітень 2026).
Назва вітчизняного сорту лопуха справжнього - "Іменинник".
А створили його на Дослідній станції "Маяк" Інституту овочівництва й баштанництва Національної академії аграрних наук України (НААН).
Лопух справжній (Arctium lappa) традиційно вирощують в Україні як лікарську рослину. Не всі можуть знати, але він, насправді, має чимало корисних якостей.
За даними порталу ПрАТ "Ліктрави", лопух можна використовувати як у косметології, так і при лікуванні широкого спектра захворювань:
В цілому, як лікувальна сировина, використовуються всі частини рослини - корені, листя та плоди.
Але найчастіше заготовляють коріння, яке містить, зокрема, інулін (натуральний рослинний полісахарид, який належить до групи розчинної клітковини або пребіотиків).
Молодший науковий співробітник ДС "Маяк" Інституту овочівництва й баштанництва НААН Олександр Позняк розповів, що сьогодні поступово зростає попит на інуліновмісні продукти.
Така ситуація пов'язана, за його словами:
Водночас в Україні, за даними фахівця, сегмент таких овочевих культур залишається практично незаповненим.
Автори статті зазначають, що лопух "має потенціал для комерційного овочівництва" завдяки:
На думку спеціалістів, новий сорт лопуха справжнього "Іменинник" (створений ДС "Маяк"), може стати новою нішевою культурою для українських овочівників.
Повідомляється, що він - за результатами випробувань - забезпечив урожайність товарних коренеплодів на рівні 21,6 т/га.
"Що на 35% перевищує показники стандартного сорту", - пояснили українцям.
Зазначається, що середня маса кореня цієї рослини становить близько 300 г.
Причому самі коренеплоди формуються вирівняними та без розгалужень (що важливо для товарного виробництва).
"Вміст високомолекулярного інуліну в коренях становить 7,7%, що підтверджує його придатність для використання у функціональному харчуванні", - констатували автори статті.
Фахівці вважають, що в цілому лопух навряд чи замінить традиційні овочеві культури.
Водночас ця рослина може стати ефективним інструментом диверсифікації (розподілу ризиків) для господарств, які працюють:
Це пояснюється ще й тим, що лопух дає змогу отримувати кілька видів продукції в межах одного виробничого циклу - коренеплоди, листя та сировину для переробки.
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