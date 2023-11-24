В Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы истек

Украинских военных-срочников, чей срок службы уже истек, решили демобилизовать. Этого хотел президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Украинскому радио".
Данилов напомнил, что сегодня прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором вопросу демобилизации уделили большое внимание, чтобы была возможность "справедливо заниматься привлечением к войску тех людей, которые нужны для обороноспособности нашей страны".
"Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их. И это справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы", - рассказал Данилов.
Он уточнил, что те, у кого есть желание остаться, смогут сделать это при помощи подписания контракта. Других демобилизуют.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что парламент обсуждает изменения в процедуре демобилизации украинских военных.
Соответствующий документ, который будет регулировать этот вопрос, может появится к концу 2023 года.
Ключевым толчком для таких обсуждений стал вопрос о том, что делать с солдатами, которые воюют уже два года. Также демобилизоваться не могут инвалиды I и II групп.
Сегодня, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором одной из ключевых тем стала мобилизация и демобилизация.
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