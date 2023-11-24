В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився

Данілов нагадав, що сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому питанню демобілізації приділили велику увагу, щоб була можливість "справедливо займатися залученням до війська тих людей, які потрібні для обороноздатності нашої країни".

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо скільки їх. І це справедливо, якщо вони заходили на строкову службу, у них закінчився термін строкової служби", - розповів Данілов.

Він уточнив, що ті, хто має бажання залишитися, зможуть зробити це за допомогою підписання контракту. Інших демобілізують.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що парламент обговорює зміни щодо процедури демобілізації українських військових.

Відповідний документ, який регулюватиме це питання, може з'явитися до кінця 2023 року.

Ключовим поштовхом для таких обговорень стало питання про те, що робити із солдатами, які воюють уже два роки. Також демобілізуватися не можуть інваліди I та II груп.

Сьогодні, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому однією з ключових тем стала мобілізація та демобілізація.