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Изменения в процедуре демобилизации: Арахамия рассказал детали

Среда 22 ноября 2023 23:30
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Изменения в процедуре демобилизации: Арахамия рассказал детали Фото: глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Украине проводятся обсуждения возможных изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Документ, регулирующий этот вопрос, может появиться уже к концу этого года.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас появляется "много информации" об усовершенствовании процедуры демобилизации. Чтобы объяснить ситуацию, Арахамия рассказал, над чем сейчас работают в Комитете по вопросам нацбезопасности:

  • Что делать с людьми, уже 2 года воюющими без ротации?
  • Почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп?
  • Прошедшие в плен бойцы сейчас не имеют возможности демобилизоваться.
  • Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи и вопросы с ними нужно юридически решить.
  • Урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Арахамия добавил, что Минобороны и Генштаб планируют до конца года разработать комплексный документ, который должен ответить на эти вопросы.

"Когда к нему будет консенсус - он будет вынесен в зал", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Недавно всеобщую мобилизацию снова продлили до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

На днях появилась информация, что в Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

Кроме того, в Украине начали проект рекрутинга в Вооруженные силы. Каждый желающий сможет выбрать определенное подразделение и служить на конкретной должности.

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