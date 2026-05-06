"Прымары" ГУР атаковали военные эшелоны РФ в Крыму (видео)
Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки МО Украины.
В ГУР заявили, что операцию провело спецподразделение "Прымары". По данным разведки, в апреле 2026 года украинские спецназовцы осуществили пять прицельных ударов по объектам железнодорожной логистики оккупантов.
Во время операции были поражены локомотивы грузовых поездов, которые перевозили военную технику и топливо для российской армии. Также под удар попала одна из цистерн.
В ГУР отметили, что удары наносились непосредственно во время движения эшелонов.
Украинская разведка также обнародовала видео с кадрами поражения российских целей в Крыму.
"Систематическая боевая работа, направленная на перерезание и усложнение логистики российского агрессора продолжается. Вооруженная борьба продолжается", - подытожили в разведке.
Напомним, ранее спецподразделение ГУР "Прымары" провело масштабную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой были выведены из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ - "Ямал" и "Николай Фильченков".