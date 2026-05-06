"Прымары" ГУР атаковали военные эшелоны РФ в Крыму (видео)

17:52 06.05.2026 Ср
1 мин
Спецназовцы ГУР уничтожают вражескую технику прямо на ходу
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото: грузовой поезд РФ (Getty Images)
Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки МО Украины.

В ГУР заявили, что операцию провело спецподразделение "Прымары". По данным разведки, в апреле 2026 года украинские спецназовцы осуществили пять прицельных ударов по объектам железнодорожной логистики оккупантов.

Во время операции были поражены локомотивы грузовых поездов, которые перевозили военную технику и топливо для российской армии. Также под удар попала одна из цистерн.

В ГУР отметили, что удары наносились непосредственно во время движения эшелонов.

Украинская разведка также обнародовала видео с кадрами поражения российских целей в Крыму.

"Систематическая боевая работа, направленная на перерезание и усложнение логистики российского агрессора продолжается. Вооруженная борьба продолжается", - подытожили в разведке.

Напомним, ранее спецподразделение ГУР "Прымары" провело масштабную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой были выведены из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ - "Ямал" и "Николай Фильченков".

