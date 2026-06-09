Сырский поставил задачу создать ракеты с поражением до 2000 километров
Главком ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войсках и артиллерии до 2030 года. Она предусматривает отказ от советских систем и производство собственных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.
"Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения", - подчеркнул он.
По словам главкома, основу оснащения украинских артиллеристов в будущем должно составлять оружие отечественного производства.
В то же время изношенные артиллерийские системы советских калибров, которые невозможно отремонтировать или модернизировать, постепенно будут выводиться из эксплуатации.
"Предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения", - подчеркнул Сырский.
Производство дальнобойных ракет
По словам генерала, отдельным приоритетом концепции является развитие ракетного вооружения для ударов в глубокий тыл противника. Для этого Украина планирует завершить разработку и начать серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет.
"В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров", - отметил Сырский.
Роль артиллерии и вызовы на фронте
Главком отметил, что несмотря на эволюцию тактики и стремительное развитие дронов и управляемых авиабомб, артиллерия остается неотъемлемым элементом поля боя. Однако сейчас ее эффективность снижают несколько факторов:
- критическая зависимость от поставок западных партнеров;
- сложная логистика из-за большого количества разнотипных систем;
- ограниченная дальность отдельных образцов;
- дефицит средств артиллерийской разведки.
"Эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", - подчеркнул главком ВСУ.
Сырский отметил, что артиллерия при любых условиях будет продолжать эффективно уничтожать врага и оставаться одним из главных факторов сдерживания российской агрессии.
Напомним, Сирский сообщил, что в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных км больше территории, чем потеряли. Также украинские военные впервые нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса в Москве и Подмосковье.
В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о завершении разработки первой украинской планирующей авиабомбы "Выравниватель". Она имеет боевую часть весом около 250 кг и предназначена для поражения целей в глубоком тылу врага.