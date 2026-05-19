ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель"

18:50 19.05.2026 Вт
2 мин
Бомба с боевой частью около 250 кг предназначена для ударов по целям в глубоком тылу противника
aimg Анастасия Никончук
СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" Фото: ВСУ (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Министр обороны Михаил Федоров заявил о завершении разработки первой украинской планирующей авиабомбы под названием "Выравнитель". В чем же ее особенность и характеристики?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Читайте также: В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

Украина представила первую собственную планирующую бомбу

Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после почти полутора лет работы.

Новое вооружение создано в рамках оборонной платформы Brave1, которая координирует развитие военных технологий в стране, сообщают отраслевые источники.

Разработчиком выступила компания DG Industry. По данным Brave1, "Выравнитель" создан с нуля и не является копией западных или советских образцов.

Характеристики нового вооружения

Как уточняют в Brave1, бомба оснащена боевой частью массой около 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника.

Система адаптирована для применения с украинских боевых самолетов, включая F-16 и Mirage. При этом для полноценного использования требуется дополнительная сертификация.

Отмечается, что "Выравнитель" использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность поражения целей.

Испытания и готовность к применению

По словам министра обороны Михаила Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Он заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые сценарии и готовят систему к реальным условиям применения.

В Brave1 сообщили, что после завершения всех испытаний бомба готова к боевому развертыванию.

Стоимость и возможности применения

По данным источников, "Выравнитель" примерно в три раза дешевле американских аналогов JDAM-ER.

В отличие от них, он может применяться в любое время суток и при любых погодных условиях, а подготовка к использованию занимает не более 30 минут.

Украина ранее использовала JDAM-ER, поставляемые США и союзниками, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные планирующие боеприпасы увеличенной дальности.

Развитие собственного ВПК

Создание "Выравнителя" рассматривается как часть стратегии Украины по развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и снижению зависимости от иностранных поставок.

Отмечается, что украинские разработчики все чаще создают вооружения, способные конкурировать по стоимости и эффективности с западными аналогами.

Напоминаем, что сейчас Украина выпускает около трех ракет "Фламинго" в сутки, однако после перехода на использование собственного двигателя ожидается увеличение темпов производства.

Отметим, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 разрабатываются как потенциальный аналог американских ATACMS, при этом их стоимость, как ожидается, будет примерно вдвое ниже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Война в Украине
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе