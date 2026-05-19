СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель"
Министр обороны Михаил Федоров заявил о завершении разработки первой украинской планирующей авиабомбы под названием "Выравнитель". В чем же ее особенность и характеристики?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.
Украина представила первую собственную планирующую бомбу
Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после почти полутора лет работы.
Новое вооружение создано в рамках оборонной платформы Brave1, которая координирует развитие военных технологий в стране, сообщают отраслевые источники.
Разработчиком выступила компания DG Industry. По данным Brave1, "Выравнитель" создан с нуля и не является копией западных или советских образцов.
Характеристики нового вооружения
Как уточняют в Brave1, бомба оснащена боевой частью массой около 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника.
Система адаптирована для применения с украинских боевых самолетов, включая F-16 и Mirage. При этом для полноценного использования требуется дополнительная сертификация.
Отмечается, что "Выравнитель" использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность поражения целей.
Испытания и готовность к применению
По словам министра обороны Михаила Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Он заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые сценарии и готовят систему к реальным условиям применения.
В Brave1 сообщили, что после завершения всех испытаний бомба готова к боевому развертыванию.
Стоимость и возможности применения
По данным источников, "Выравнитель" примерно в три раза дешевле американских аналогов JDAM-ER.
В отличие от них, он может применяться в любое время суток и при любых погодных условиях, а подготовка к использованию занимает не более 30 минут.
Украина ранее использовала JDAM-ER, поставляемые США и союзниками, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные планирующие боеприпасы увеличенной дальности.
Развитие собственного ВПК
Создание "Выравнителя" рассматривается как часть стратегии Украины по развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и снижению зависимости от иностранных поставок.
Отмечается, что украинские разработчики все чаще создают вооружения, способные конкурировать по стоимости и эффективности с западными аналогами.
Напоминаем, что сейчас Украина выпускает около трех ракет "Фламинго" в сутки, однако после перехода на использование собственного двигателя ожидается увеличение темпов производства.
Отметим, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 разрабатываются как потенциальный аналог американских ATACMS, при этом их стоимость, как ожидается, будет примерно вдвое ниже.