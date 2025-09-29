ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине открываются центры профориентации: как они выглядят

Понедельник 29 сентября 2025 13:59
UA EN RU
В Украине открываются центры профориентации: как они выглядят Фото: Профориентационные центры (МОН)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине начали работу новые профориентационные центры, где школьники могут знакомиться с различными профессиями и выстраивать представление о своем будущем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

По его словам, в Чернигове, Львове и Кременчуге уже созданы современные пространства, где дети могут увидеть работу сантехника, электрика, научиться устанавливать солнечные панели или даже окунуться в виртуальную реальность.

"В Чернигове, например, бывший советский актовый зал превратили в центр, куда приходит много детей. Там проводятся встречи с бизнесом, презентации производств. В VR можно прогуляться по депо "Укрзализныци" и посмотреть, как ремонтируют вагоны", - рассказал он.

В Украине открывают профориентационные центры (фото: МОН)

Ранее в рамках проекта со швейцарскими партнерами Decide более 20 тысяч учеников из 10 громад уже побывали на предприятиях и в образовательных учреждениях своих городов. Теперь МОН планирует масштабировать программу минимум на 400 громад, чтобы еще больше детей получили возможность выбирать профессию осознанно.

Ранее РБК-Украина писало, что в украинских школах с 5 класса внедряют раннюю профориентацию. Дети будут знакомиться с различными профессиями и изучать собственные интересы и способности. С 8 класса будут работать карьерные советники, а в 10 - ученики смогут выбирать или менять профиль обучения.

Также мы рассказывали, на что стоит обращать внимание при выборе профессии. Эксперты советуют учитывать собственные интересы и навыки, исследовать рынок труда, получать информацию о конкретных профессиях через стажировку или общение со специалистами и быть готовыми к обучению и адаптации при смене карьеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен