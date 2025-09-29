В Украине открываются центры профориентации: как они выглядят

В Украине начали работу новые профориентационные центры, где школьники могут знакомиться с различными профессиями и выстраивать представление о своем будущем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

По его словам, в Чернигове, Львове и Кременчуге уже созданы современные пространства, где дети могут увидеть работу сантехника, электрика, научиться устанавливать солнечные панели или даже окунуться в виртуальную реальность.

"В Чернигове, например, бывший советский актовый зал превратили в центр, куда приходит много детей. Там проводятся встречи с бизнесом, презентации производств. В VR можно прогуляться по депо "Укрзализныци" и посмотреть, как ремонтируют вагоны", - рассказал он.

В Украине открывают профориентационные центры (фото: МОН)

Ранее в рамках проекта со швейцарскими партнерами Decide более 20 тысяч учеников из 10 громад уже побывали на предприятиях и в образовательных учреждениях своих городов. Теперь МОН планирует масштабировать программу минимум на 400 громад, чтобы еще больше детей получили возможность выбирать профессию осознанно.