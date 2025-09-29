В Україні відкриваються центри профорієнтації: як вони виглядають
В Україні розпочали роботу нові профорієнтаційні центри, де школярі можуть знайомитися з різними професіями та вибудовувати уявлення про своє майбутнє.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.
За його словами, у Чернігові, Львові та Кременчуці вже створені сучасні простори, де діти можуть побачити роботу сантехніка, електрика, навчитися встановлювати сонячні панелі чи навіть зануритися у віртуальну реальність.
"У Чернігові, наприклад, колишню радянську актову залу перетворили на центр, куди приходить багато дітей. Там проводяться зустрічі з бізнесом, презентації виробництв. У VR можна прогулятися депо "Укрзалізниці" і подивитися, як ремонтують вагони", - розповів він.
В Україні відкривають профорієнтаційні центри (фото: МОН)
Раніше в межах проєкту зі швейцарськими партнерами Decide понад 20 тисяч учнів із 10 громад вже побували на підприємствах і в освітніх закладах своїх міст. Тепер МОН планує масштабувати програму щонайменше на 400 громад, щоб ще більше дітей отримали можливість обирати професію усвідомлено.
