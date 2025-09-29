ua en ru
В Україні відкриваються центри профорієнтації: як вони виглядають

Понеділок 29 вересня 2025 13:59
В Україні відкриваються центри профорієнтації: як вони виглядають Фото: Профорієнтаційні центри (МОН)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

В Україні розпочали роботу нові профорієнтаційні центри, де школярі можуть знайомитися з різними професіями та вибудовувати уявлення про своє майбутнє.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

За його словами, у Чернігові, Львові та Кременчуці вже створені сучасні простори, де діти можуть побачити роботу сантехніка, електрика, навчитися встановлювати сонячні панелі чи навіть зануритися у віртуальну реальність.

"У Чернігові, наприклад, колишню радянську актову залу перетворили на центр, куди приходить багато дітей. Там проводяться зустрічі з бізнесом, презентації виробництв. У VR можна прогулятися депо "Укрзалізниці" і подивитися, як ремонтують вагони", - розповів він.

В Україні відкривають профорієнтаційні центри (фото: МОН)

Раніше в межах проєкту зі швейцарськими партнерами Decide понад 20 тисяч учнів із 10 громад вже побували на підприємствах і в освітніх закладах своїх міст. Тепер МОН планує масштабувати програму щонайменше на 400 громад, щоб ще більше дітей отримали можливість обирати професію усвідомлено.

Раніше РБК-Україна писало, що в українських школах з 5 класу впроваджують ранню профорієнтацію. Діти знайомитимуться з різними професіями та вивчатимуть власні інтереси й здібності. З 8 класу працюватимуть кар’єрні радники, а у 10 - учні зможуть обирати або змінювати профіль навчання.

Також ми розповідали, на що варто звертати увагу при виборі професії. Експерти радять враховувати власні інтереси та навички, досліджувати ринок праці, отримувати інформацію про конкретні професії через стажування чи спілкування з фахівцями та бути готовими до навчання і адаптації при зміні кар’єри.

