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В Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев: как присоединиться

10:59 08.07.2026 Ср
2 мин
Минобороны обещает финансовое вознаграждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украина будет привлекать как можно больше мотивированных иностранцев в СОУ (Getty Images)

8 июля в Украине заработал рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний. Государство обещает единые и прозрачные правила всем, кто решит присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

"Наша задача - привлекать больше мотивированных иностранцев в Сил обороны Украины. Для этого открываем рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний, которые готовы официально присоединиться к этому процессу", - заявил Федоров.

По его словам, теперь весь процесс - от принятия решения о приезде добровольца в Украину и вплоть до подписания контракта - будет происходить по прозрачной и унифицированной процедуре.

Украинские компании будут получать фиксированное вознаграждение за каждого иностранца, который заключит контракт с Силами обороны. Выплаты будут осуществляться постепенно - после прохождения каждого определенного этапа.

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

  • подать заявку через специальную форму на сайте;
  • дождаться, пока с вами свяжется представитель программы.

Сопровождать иностранных добровольцев смогут только верифицированные компании, зарегистрированные в Украине. Так, они должны пройти государственную проверку и подтвердить соответствие требованиям добродетели и финансовой стабильности.

Именно благодаря этому процесс станет прозрачным, понятным и одинаковым для всех.

"Это еще один шаг к системному усилению боевых подразделений и сохранению жизни украинских военных", - подытожил Федоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина увеличивает выплаты за иностранных добровольцев в армии. Сумма уже известна.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет. Он предполагает увеличение денежного довольствия военнослужащих.

Более того, воины СОУ будут иметь право на дополнительные денежные вознаграждения за ликвидацию оккупантов или захват солдат РФ в плен.

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