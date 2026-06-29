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Военным будут доплачивать за уничтоженных и пленных россиян: названы суммы

17:55 29.06.2026 Пн
2 мин
Как защитникам будут начислять деньги?
aimg Валерий Ульяненко
Военным будут доплачивать за уничтоженных и пленных россиян: названы суммы Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украинские военнослужащие будут получать дополнительные деньги за уничтожение живой силы врага или взятие оккупантов в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Согласно постановлению Кабмина от 12 июня 2026 года №768, за пленение российского военного предусмотрено вознаграждение в размере 100 000 гривен. Если врага захватили сразу несколько украинских защитников, эту сумму распределят между ними пропорционально.

За уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою будут выплачиваться 15 000 гривен. Однако для начисления этих денег обязательно следует предоставить подтверждение в виде видеофиксации.

Эти доплаты военнослужащие будут получать вместе с основным денежным довольствием. Основанием для начисления есть приказ командира воинской части.

Такой приказ выдается до 5 числа текущего месяца за прошлый. Сами же дополнительные деньги защитникам будут выплачивать до 20 числа этого же месяца.

Напомним, недавно Министерство обороны ввело три типа новых контрактов - пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

На пехотно-штурмовых должностях оплата может достигать 460 000 грн в месяц. Она состоит из базовой ставки в 20 000 грн и дополнительных выплат по принципу "10/20/40": 10 тысяч грн за день пребывания на позициях, 20 тысяч - за ударно-поисковые действия и 40 тысяч - за участие в штурмовых операциях.

Кроме того, защитники по новым контрактам будут получать дополнительные вознаграждения за боевые результаты, единовременную выплату за первый подписанный контракт, а также помощь ежегодно на оздоровление.

Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский 22 июня подписал закон об изменениях в государственный бюджет, предусматривающий повышение зарплат военным.

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