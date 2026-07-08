В Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців: як приєднатися

"Наше завдання - залучати більше мотивованих іноземців до Сил оборони України. Для цього відкриваємо ринок супроводу іноземних добровольців для українських компаній, які готові офіційно долучитися до цього процесу", - заявив Федоров.

За його словами, відтепер увесь процес - від ухвалення рішення про приїзд добровольця в Україну та аж до підписання контракту - відбуватиметься за прозорою та уніфікованою процедурою.

Українські компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземця, який укладе контракт із Силами оборони. Виплати здійснюватимуть поступово - після проходження кожного визначеного етапу.

Щоб долучитися до програми, потрібно:

подати заявку через спеціальну форму на сайті ;

; дочекатися, поки з вами зв'яжеться представник програми.

Супроводжувати іноземних добровольців зможуть лише верифіковані компанії, зареєстровані в Україні. Так, вони повинні пройти державну перевірку та підтвердити відповідність вимогам доброчесності й фінансової стабільності.

Саме завдяки цьому процес стане прозорим, зрозумілим й однаковим для всіх.

"Це ще один крок до системного посилення бойових підрозділів і збереження життя українських військових", - підсумував Федоров.