Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 15224.
В прошлый четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала использование средств Евросоюза для дополнительного финансирования украинской армии.
В парламенте отклонили семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии Закона о внесении изменений в государственный бюджет.
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что принятое Радой решение позволит оперативно привлечь финансовую поддержку Европейского Союза и направить дополнительные ресурсы на обеспечение потребностей сектора обороны.
В частности, средства используют для выплаты денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.
Напомним, 10 июня Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №15224, который предусматривает увеличение финансирования сферы безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен.
После принятия документа общий объем расходов на оборону в Украине достиг рекордных 4,4 трлн гривен.
Большую часть этих средств - 2,3 трлн гривен - планируется направить на закупку вооружения и военной техники. Еще более 1,45 трлн гривен предусмотрено на выплату зарплат украинским военным.
Основным источником дополнительного финансирования стала помощь Европейского Союза.