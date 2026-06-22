Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 15224.

В прошлый четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала использование средств Евросоюза для дополнительного финансирования украинской армии.

Читайте также: Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия

В парламенте отклонили семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии Закона о внесении изменений в государственный бюджет.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что принятое Радой решение позволит оперативно привлечь финансовую поддержку Европейского Союза и направить дополнительные ресурсы на обеспечение потребностей сектора обороны.

В частности, средства используют для выплаты денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.

Напомним, 10 июня Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №15224, который предусматривает увеличение финансирования сферы безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен.