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Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

17:07 22.06.2026 Пн
2 мин
Подписание этого закона президентом пытались заблокировать в Раде
aimg Валерий Ульяненко
Зарплаты военных возрастут: Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 15224.

В прошлый четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала использование средств Евросоюза для дополнительного финансирования украинской армии.

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В парламенте отклонили семь проектов постановлений, которые предлагали отменить решение о принятии Закона о внесении изменений в государственный бюджет.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что принятое Радой решение позволит оперативно привлечь финансовую поддержку Европейского Союза и направить дополнительные ресурсы на обеспечение потребностей сектора обороны.

В частности, средства используют для выплаты денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.

Напомним, 10 июня Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №15224, который предусматривает увеличение финансирования сферы безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен.

После принятия документа общий объем расходов на оборону в Украине достиг рекордных 4,4 трлн гривен.

Большую часть этих средств - 2,3 трлн гривен - планируется направить на закупку вооружения и военной техники. Еще более 1,45 трлн гривен предусмотрено на выплату зарплат украинским военным.

Основным источником дополнительного финансирования стала помощь Европейского Союза.

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