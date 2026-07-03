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Украина увеличивает выплаты для иностранцев в армии до 300 тысяч

16:03 03.07.2026 Пт
2 мин
Отбор и сопровождение добровольцев из других стран будет осуществляться по-новому
aimg Валерий Ульяненко
Украина увеличивает выплаты для иностранцев в армии до 300 тысяч Фото: украинские военные (Getty Images)
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В Украине вырастут выплаты для иностранных добровольцев, а их отбором и сопровождением займется профессиональная рекрутинговая компания.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявили премьер-министр Юлия Свириденко и замминистра обороны Василий Шкураков.

Кабинет министров повысил размер выплаты для иностранных военных со 130 до 300 тысяч гривен. Это необходимо для того, чтобы привлечь больше мотивированных бойцов в иностранный легион.

"Мы заинтересованы, чтобы иметь иностранный легион, который будет заинтересован воевать и преодолевать врага. Для этого принято такое решение. Для того чтобы масштабировать ту инициативу, которая существовала у нас раньше, но не имела системного характера", - отметила Свириденко.

Кроме повышения выплат, власти привлекут специальную компанию, которая будет полностью сопровождать иностранцев. Она будет отвечать за весь цикл - от поиска кандидатов до прохождения ими военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Шкураков объяснил, что в настоящее время Минобороны недовольно качеством рекрутинга из-за дезертирства.

Теперь агентство будет тщательно проверять состояние здоровья добровольцев и их соответствие требованиям службы. Если иностранца сочтут непригодным, компания будет обязана вернуть его на родину.

Напомним, 22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет, которым предусмотрено увеличение денежного довольствия военнослужащих.

Также новые контракты для защитников предусматривают дополнительные выплаты за достижение боевых результатов, единовременное вознаграждение после заключения первого контракта, а также ежегодное пособие на оздоровление.

Кроме того, украинские военные будут иметь право на дополнительные денежные вознаграждения за ликвидацию врага или захват российских оккупантов в плен.

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