Украина увеличивает выплаты для иностранцев в армии до 300 тысяч
В Украине вырастут выплаты для иностранных добровольцев, а их отбором и сопровождением займется профессиональная рекрутинговая компания.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявили премьер-министр Юлия Свириденко и замминистра обороны Василий Шкураков.
Кабинет министров повысил размер выплаты для иностранных военных со 130 до 300 тысяч гривен. Это необходимо для того, чтобы привлечь больше мотивированных бойцов в иностранный легион.
"Мы заинтересованы, чтобы иметь иностранный легион, который будет заинтересован воевать и преодолевать врага. Для этого принято такое решение. Для того чтобы масштабировать ту инициативу, которая существовала у нас раньше, но не имела системного характера", - отметила Свириденко.
Кроме повышения выплат, власти привлекут специальную компанию, которая будет полностью сопровождать иностранцев. Она будет отвечать за весь цикл - от поиска кандидатов до прохождения ими военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Шкураков объяснил, что в настоящее время Минобороны недовольно качеством рекрутинга из-за дезертирства.
Теперь агентство будет тщательно проверять состояние здоровья добровольцев и их соответствие требованиям службы. Если иностранца сочтут непригодным, компания будет обязана вернуть его на родину.
Напомним, 22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет, которым предусмотрено увеличение денежного довольствия военнослужащих.
Также новые контракты для защитников предусматривают дополнительные выплаты за достижение боевых результатов, единовременное вознаграждение после заключения первого контракта, а также ежегодное пособие на оздоровление.
Кроме того, украинские военные будут иметь право на дополнительные денежные вознаграждения за ликвидацию врага или захват российских оккупантов в плен.