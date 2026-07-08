В Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев: как присоединиться

8 июля в Украине заработал рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний. Государство обещает единые и прозрачные правила всем, кто решит присоединиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

"Наша задача - привлекать больше мотивированных иностранцев в Сил обороны Украины. Для этого открываем рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний, которые готовы официально присоединиться к этому процессу", - заявил Федоров.

По его словам, теперь весь процесс - от принятия решения о приезде добровольца в Украину и вплоть до подписания контракта - будет происходить по прозрачной и унифицированной процедуре.

Украинские компании будут получать фиксированное вознаграждение за каждого иностранца, который заключит контракт с Силами обороны. Выплаты будут осуществляться постепенно - после прохождения каждого определенного этапа.

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

подать заявку через специальную форму на сайте ;

; дождаться, пока с вами свяжется представитель программы.

Сопровождать иностранных добровольцев смогут только верифицированные компании, зарегистрированные в Украине. Так, они должны пройти государственную проверку и подтвердить соответствие требованиям добродетели и финансовой стабильности.

Именно благодаря этому процесс станет прозрачным, понятным и одинаковым для всех.

"Это еще один шаг к системному усилению боевых подразделений и сохранению жизни украинских военных", - подытожил Федоров.