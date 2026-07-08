В Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев: как присоединиться
8 июля в Украине заработал рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний. Государство обещает единые и прозрачные правила всем, кто решит присоединиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.
"Наша задача - привлекать больше мотивированных иностранцев в Сил обороны Украины. Для этого открываем рынок сопровождения иностранных добровольцев для украинских компаний, которые готовы официально присоединиться к этому процессу", - заявил Федоров.
По его словам, теперь весь процесс - от принятия решения о приезде добровольца в Украину и вплоть до подписания контракта - будет происходить по прозрачной и унифицированной процедуре.
Украинские компании будут получать фиксированное вознаграждение за каждого иностранца, который заключит контракт с Силами обороны. Выплаты будут осуществляться постепенно - после прохождения каждого определенного этапа.
Чтобы присоединиться к программе, нужно:
- подать заявку через специальную форму на сайте;
- дождаться, пока с вами свяжется представитель программы.
Сопровождать иностранных добровольцев смогут только верифицированные компании, зарегистрированные в Украине. Так, они должны пройти государственную проверку и подтвердить соответствие требованиям добродетели и финансовой стабильности.
Именно благодаря этому процесс станет прозрачным, понятным и одинаковым для всех.
"Это еще один шаг к системному усилению боевых подразделений и сохранению жизни украинских военных", - подытожил Федоров.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина увеличивает выплаты за иностранных добровольцев в армии. Сумма уже известна.
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