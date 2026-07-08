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В Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців: як приєднатися

10:59 08.07.2026 Ср
2 хв
Міноборони обіцяє фінансову винагороду
aimg Юлія Капітонова
В Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців: як приєднатися Фото: Україна буде залучати якомога більше мотивованих іноземців до СОУ (Getty Images)
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8 липня в Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців для українських компаній. Держава обіцяє єдині та прозорі правила для всіх, хто вирішить приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Михайла Федорова.

"Наше завдання - залучати більше мотивованих іноземців до Сил оборони України. Для цього відкриваємо ринок супроводу іноземних добровольців для українських компаній, які готові офіційно долучитися до цього процесу", - заявив Федоров.

За його словами, відтепер увесь процес - від ухвалення рішення про приїзд добровольця в Україну та аж до підписання контракту - відбуватиметься за прозорою та уніфікованою процедурою.

Українські компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземця, який укладе контракт із Силами оборони. Виплати здійснюватимуть поступово - після проходження кожного визначеного етапу.

Щоб долучитися до програми, потрібно:

  • подати заявку через спеціальну форму на сайті;
  • дочекатися, поки з вами зв'яжеться представник програми.

Супроводжувати іноземних добровольців зможуть лише верифіковані компанії, зареєстровані в Україні. Так, вони повинні пройти державну перевірку та підтвердити відповідність вимогам доброчесності й фінансової стабільності.

Саме завдяки цьому процес стане прозорим, зрозумілим й однаковим для всіх.

"Це ще один крок до системного посилення бойових підрозділів і збереження життя українських військових", - підсумував Федоров.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна збільшує виплати за іноземних добровольців у війську. Сума вже відома.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету. Він передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Ба більше, воїни СОУ матимуть право на додаткові грошові винагороди за ліквідацію окупантів або захоплення солдатів РФ у полон.

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