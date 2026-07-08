В Україні відкрили ринок супроводу іноземних добровольців: як приєднатися
8 липня в Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців для українських компаній. Держава обіцяє єдині та прозорі правила для всіх, хто вирішить приєднатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Михайла Федорова.
"Наше завдання - залучати більше мотивованих іноземців до Сил оборони України. Для цього відкриваємо ринок супроводу іноземних добровольців для українських компаній, які готові офіційно долучитися до цього процесу", - заявив Федоров.
За його словами, відтепер увесь процес - від ухвалення рішення про приїзд добровольця в Україну та аж до підписання контракту - відбуватиметься за прозорою та уніфікованою процедурою.
Українські компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземця, який укладе контракт із Силами оборони. Виплати здійснюватимуть поступово - після проходження кожного визначеного етапу.
Щоб долучитися до програми, потрібно:
- подати заявку через спеціальну форму на сайті;
- дочекатися, поки з вами зв'яжеться представник програми.
Супроводжувати іноземних добровольців зможуть лише верифіковані компанії, зареєстровані в Україні. Так, вони повинні пройти державну перевірку та підтвердити відповідність вимогам доброчесності й фінансової стабільності.
Саме завдяки цьому процес стане прозорим, зрозумілим й однаковим для всіх.
"Це ще один крок до системного посилення бойових підрозділів і збереження життя українських військових", - підсумував Федоров.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна збільшує виплати за іноземних добровольців у війську. Сума вже відома.
Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету. Він передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
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