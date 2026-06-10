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Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, - FT

13:51 10.06.2026 Ср
3 мин
Стоит в пять раз дешевле и поражает цели на той же высоте
aimg Ирина Глухова
Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, - FT
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Украинская компания Fire Point испытала новую ракету-перехватчик FP-7.x для систем ПВО. Ее разрабатывают как более дешевую альтернативу американским ракетам Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил соучредитель компании Денис Штилерман в интервью Financial Times.

По его словам, первый испытательный полет состоялся на прошлой неделе и был успешным. FP-7.x создается для перехвата российских баллистических ракет и беспилотников на высоте до примерно 25 км, что соответствует параметрам системы Patriot.

В Fire Point заявляют, что ключевое преимущество новой разработки - существенно более низкая стоимость. Один перехватчик оценивается примерно в 700 тыс. долларов, тогда как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов.

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Такая разница, по замыслу разработчиков, должна позволить значительно масштабировать производство и создавать большие запасы для ежедневного использования в условиях интенсивных атак.

Когда начнется производство

В компании рассчитывают начать серийное производство уже в августе этого года. В то же время для завершения проекта необходимо получить инфракрасные головки самонаведения от немецкого производителя Diehl Defence.

По нынешним планам, ракета может поступить на вооружение в 2027 году.

Какую роль будет играть система Freyja

Кроме самого перехватчика, разрабатывается и комплексная система противовоздушной обороны под названием Freyja.

Она должна включать радары, системы обнаружения, сопровождения целей и командно-контрольные элементы. Для этого Украина ведет переговоры с рядом европейских оборонных компаний, среди которых Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg.

"Завершение этого зависит от скорости наших западных партнеров и того, когда они начнут двигаться", - сказал Штилерман.

Впрочем, представители отрасли отмечают, что создание эффективных ракет-перехватчиков является сложным процессом, особенно из-за необходимости постоянных испытаний в реальных условиях.

В случае Украины такой "лабораторией" фактически стала война, что одновременно ускоряет разработки и повышает требования к их эффективности

В то же время эксперты отмечают, что новая разработка вряд ли полностью заменит Patriot. Зато она может дополнить существующую систему противовоздушной обороны Украины и помочь закрыть дефицит дорогих западных перехватчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает с партнерами над развитием европейских противоракетных возможностей на фоне сокращения поставок ракет Patriot.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщали об остром дефиците боеприпасов для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам военных, отдельные подразделения имеют критически ограниченные запасы ракет.

Также недавно соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что украинские ракеты FP-7 и FP-9 разрабатываются как аналог американских ATACMS.

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