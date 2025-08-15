В Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов

Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Защита неба от вражеских дронов - один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров", - рассказал Федоров.
По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.
Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, в частности от Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения.
Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, которые создают эффективные решения по разным направлениям, могут объединять их.
В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные менять ход войны.
Напомним, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.
К тому же Украина вывела объемы производства беспилотников на новый уровень - на данный момент ОПК способен производить около 10 млн дронов ежегодно, в том числе и с искусственным интеллектом.
Эффективным подтверждением использования дронов с ИИ является операция "Паутина", в рамках которой 1 июня было выведено из строя 34% российской стратегической авиации.
На фоне успеха украинских БПЛА, Британия сообщила, что потратит около 2,7 млрд долларов на развитие технологий дронов с использованием тактик, разработанных во время войны в Украине.