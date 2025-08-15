RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов

Фото: в Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Защита неба от вражеских дронов - один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров", - рассказал Федоров.

По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.

Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, в частности от Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения.

Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, которые создают эффективные решения по разным направлениям, могут объединять их.

В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные менять ход войны.

 

Украинские разработки

Напомним, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

К тому же Украина вывела объемы производства беспилотников на новый уровень - на данный момент ОПК способен производить около 10 млн дронов ежегодно, в том числе и с искусственным интеллектом.

Эффективным подтверждением использования дронов с ИИ является операция "Паутина", в рамках которой 1 июня было выведено из строя 34% российской стратегической авиации.

На фоне успеха украинских БПЛА, Британия сообщила, что потратит около 2,7 млрд долларов на развитие технологий дронов с использованием тактик, разработанных во время войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОМихаил ФедоровМінцифраВойна в УкраинеДрони