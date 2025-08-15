В Украине создают новый комплекс ПВО для защиты от вражеских дронов

"Защита неба от вражеских дронов - один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров", - рассказал Федоров.

По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.

Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, в частности от Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения.

Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, которые создают эффективные решения по разным направлениям, могут объединять их.

В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные менять ход войны.