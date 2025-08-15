В Україні створюють новий комплекс ППО для захисту від ворожих дронів

"Захист неба від ворожих дронів - один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря-повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів", - розповів Федоров.

За його словами, розробка комплексу вже проходить бойові випробування у Київській та Чернігівській областях.

Міністр додав, що завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення.

Важливо, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера: компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть обʼєднувати їх.

У результаті, як зазначив міністр, народжуються інновації, здатні змінювати хід війни.