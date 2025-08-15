UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

В Україні створюють новий комплекс ППО для захисту від ворожих дронів

Фото: в Україні створюють новий комплекс ППО для захисту від ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря" для захисту українського неба від російських дронів. Розробка вже проходить бойові випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Захист неба від ворожих дронів - один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря-повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів", - розповів Федоров.

За його словами, розробка комплексу вже проходить бойові випробування у Київській та Чернігівській областях.

Міністр додав, що завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення.

Важливо, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера: компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть обʼєднувати їх. 

У результаті, як зазначив міністр, народжуються інновації, здатні змінювати хід війни.

Українські розробки

Нагадаємо, українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.

До того ж Україна вивела обсяги виробництва безпілотників на новий рівень - на даний момент ОПК здатен виготовляти близько 10 млн дронів щорічно, у тому числі й зі штучним інтелектом.

Ефективним підтвердженням використання дронів з ШІ є операція "Павутина", в рамках якої 1 червня було виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації.

На фоні успіху українських БПЛА, Британія повідомила, що витратить близько 2,7 млрд доларів на розвиток технологій дронів з використанням тактик, розроблених під час війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОМихайло ФедоровМінцифраВійна в УкраїніДрони