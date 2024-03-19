В Украине создадут Национальное военное кладбище. Кто имеет право на захоронение

Национальное военное мемориальное кладбище будет расположено в Киевской области. На его территории будут похоронены военнослужащие и ветераны войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Как рассказали в ведомстве, перечень людей, имеющих право быть похоронены на кладбище, определен законом О захоронении и похоронном деле.

Военнослужащие:

защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена За мужество, ордена княгини Ольги;

участвовавших в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

Герои Украины, которым в 2014 году вручили орден Золотая Звезда.

Ветераны войны:

участники боевых действий: АТО, ООС, полномасштабное вторжение России;

люди с инвалидностью в результате войны: АТО, ООС, полномасштабное вторжение России.

Также на кладбище можно будет перезахоронить выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.

Кроме этого, на перезахоронение на Национальном военном кладбище имеют право военные, урна с прахом которых сейчас находится в колумбарной нише на других кладбищах.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

В апреле 2023 года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае прошлого года – поддержали.

В августе 2023 года Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков для указанных нужд.

На заседании 15 марта 2024 г. правительство утвердило расположение Национального военно-мемориального кладбища. Оно будет заходить на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области.

По словам Шмыгаля, первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в первой половине текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.