В Україні створять Національне військове кладовище. Хто має право на поховання

Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване у Київській області. На його території будуть похоронені військовослужбовці та ветерани війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Як розповіли у відомстві, перелік людей, які мають право бути похоронені на цвинтарі визначений законом Про поховання та похоронну справу.

Військовослужбовці:

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену За мужність, ордену княгині Ольги;

які брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

Герої України, яким з 2014 року вручили орден Золота Зірка.

Ветерани війни:

учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії;

люди з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії.

Також на кладовищі можна буде перепоховати видатних борців за незалежність України у XX столітті.

Окрім цього на перепоховання на Національному військовому кладовищі мають право військові, урна з прахом яких зараз знаходиться в колумбарній ніші на інших кладовищах.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

У квітні 2023 року року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів. Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні минулого року - підтримали.

В серпні 2023 року Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

На засіданні 15 березня 2024 року уряд затвердив розташування Національного військово-меморіального кладовища. Воно буде заходитись на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району, що у Київській області.

За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.

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