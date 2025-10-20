ua en ru
В Украине создали Лигу по FPV-гонкам: что известно о первых студенческих соревнованиях (фото)

Понедельник 20 октября 2025 16:58
В Украине создали Лигу по FPV-гонкам: что известно о первых студенческих соревнованиях
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки и Академия SkyFall основали Всеукраинскую Лигу по FPV-гонкам. Речь идет о новом импульсе для развития miltech-образования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Всеукраинская Лига по FPV-гонкам: о чем речь

Студенческая технологическая лига по FPV-гонкам - это направление украинского студенческого спорта, которое:

  • стремительно набирает популярность;
  • сочетает технологии, инженерию, скорость мышления и реакции.

Речь идет о соревнованиях среди высших и профессионально-технических учебных заведений, которые уже сегодня готовят будущее украинской miltech-индустрии.

Дроны - важный "инструмент" не только для военных

Лига была основана МОН Украины, Академией SkyFall (сертифицированным Министерством обороны Украины учебным центром) и ОО "Спортивный студенческий союз Украины".

Она является долгосрочной инициативой, направленной:

  • на популяризацию и развитие miltech-направления в образовании;
  • на формирование среды, в которой молодые инженеры, пилоты и разработчики получают реальные инструменты для создания технологий будущего.

Лига по FPV-гонкам рассчитана на молодежь

Известно, что Украина сегодня является мировым лидером в создании и применении беспилотных систем.

Поэтому важно масштабировать этот технологический прорыв через образование - чтобы закрепить стратегическое преимущество, сформировать поколение инновационных специалистов и обеспечить устойчивое развитие индустрии в будущем.

Где состоялись первые соревнования и кто победил

Первые всеукраинские соревнования в рамках "Студенческой технологической лиги по FPV-гонкам" состоялись на базе Ужгородского национального университета (в городе Ужгород Закарпатской области).

Участие в мероприятии приняли более 80 команд из 50 учреждений высшего и профессионально-технического образования из всех регионов Украины.

Студенты соревновались в ловкости пилотирования на 7-дюймовых влагозащищенных FPV-дронах SHRIKE.

Каждая команда готовилась к соревнованиям по-своему

Примечательно, что именно эти БПЛА известны на фронте как одни из самых эффективных средств поражения, которые вместе с бомберами VAMPIRE регулярно входят в ТОП-3 по количеству подтвержденных уничтожений вражеской живой силы и техники (именно дроном SHRIKE недавно впервые в истории уничтожили в воздухе российский вертолет Ми-8).

Студенческие соревнования проходили на специально обустроенной трассе с элементами разного уровня сложности, что позволило участникам продемонстрировать как техническое мастерство, так и скорость принятия решений.

Трасса для соревнований

За объективностью следила судейская коллегия из представителей 10-го армейского корпуса, 9-й бригады СБС, а также инструкторов Академии SkyFall с боевым опытом применения FPV.

Победителями соревнований стали:

  • Хмельницкий политехнический профессиональный колледж (команда "Жало") - первое место;
  • Киевский авиационный институт - КАИ 3 (команда "Авиатор") - второе место;
  • Киевский авиационный институт - КАИ 1 (команда "LAB35") - третье место.

Победители соревнований

Чем важно проведение таких соревнований среди молодежи

Руководитель Академии SkyFall Сергей напомнил, что "будущее обороноспособности и технологического развития Украины закладывается сегодня - в молодежи, учебных лабораториях и студенческих проектах".

"Поэтому мы поддерживаем учебные заведения, которые формируют новое поколение специалистов в miltech-индустрии. Мы создали эту Лигу, чтобы укрепить экосистему, которая развивает инженерную культуру, поддерживает молодых специалистов, стимулирует развитие учебных заведений и дает толчок технологическому прогрессу в стране", - объяснил эксперт.

Проверять теорию на практике - всегда важно

Тем временем заместитель министра образования и науки Андрей Витренко отметил, что "Студенческая лига по FPV-гонкам - это о популяризации достижений украинских технологий и развитии STEM-образования, что является одним из приоритетов министерства в ближайшее время".

Кроме того, по его словам, это также и "национально-патриотическое воспитание студенческой молодежи".

"Первые соревнования Лиги превзошли мои ожидания. Собралось несколько сотен участников из 50 учебных заведений из системы управления МОН и МВД. Это очень классный формат, он интересен молодежи и мы видим перспективы масштабировать соревнования и сделать их периодическими", - сообщил чиновник.

Лига по FPV-гонкам может стать частью miltech-образования

Тем временем студент 1 курса Киево-Могилянской академии (участник FPV-гонок) Даниил Бега рассказал, что его команда много готовилась в симуляторе и на полигоне.

"За день до соревнований мы воссоздали трассу в симуляторе, чтобы изучить и адаптироваться к ней. Главный вызов - здесь мы летаем на настоящих FPV-дронах и соревнуемся с большим количеством команд. Поэтому важно приспособиться и перебороть волнение, чтобы случайно не разбить борт", - поделился юноша.

По его мнению, такие соревнования - очень нужны в наше время.

"Здесь команды со всех уголков Украины - от Ужгорода до Донецка. Здесь можно завести новые знакомства, поделиться опытом и договориться о чем-то новом", - отметил участник соревнований.

Соревнования дронов - не только важные, но и интересные

В завершение один из судей - "Mona Lisa" (военнослужащий 10-го армейского корпуса) - признал, что эта Лига "начинает новую эру в сфере беспилотных систем".

"Здесь собрано студенческое комьюнити, которое показывает, что молодежь развивается. Открывает для себя miltech-компетенции и знания в сфере беспилотных систем", - отметил он.

Военный добавил, что "такие мероприятия должны происходить регулярно и привлекать студентов из Украины и стран-партнеров".

"Ведь за беспилотными системами будущее как в армии, так и в гражданской жизни. А то, как молодежь тянется к знаниям, к военным, к производителям, к технологиям, показывает, что мы - непобедимы", - подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ.

Кроме того, мы сообщали, сколько беспилотников способна производить украинская "оборонка" и при каком условии.

Читайте также, как военные сами заказывают дроны и быстро их получают - чем полезна ІТ-система DOT-Chain Defence, что известно о результатах ее работы, и как военным разрешили оценивать дроны (кто может оставить отзыв).

