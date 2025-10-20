В Украине создали Лигу по FPV-гонкам: что известно о первых студенческих соревнованиях (фото)
Министерство образования и науки и Академия SkyFall основали Всеукраинскую Лигу по FPV-гонкам. Речь идет о новом импульсе для развития miltech-образования в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Всеукраинская Лига по FPV-гонкам: о чем речь
Студенческая технологическая лига по FPV-гонкам - это направление украинского студенческого спорта, которое:
- стремительно набирает популярность;
- сочетает технологии, инженерию, скорость мышления и реакции.
Речь идет о соревнованиях среди высших и профессионально-технических учебных заведений, которые уже сегодня готовят будущее украинской miltech-индустрии.
Дроны - важный "инструмент" не только для военных (фото: предоставлено РБК-Украина)
Лига была основана МОН Украины, Академией SkyFall (сертифицированным Министерством обороны Украины учебным центром) и ОО "Спортивный студенческий союз Украины".
Она является долгосрочной инициативой, направленной:
- на популяризацию и развитие miltech-направления в образовании;
- на формирование среды, в которой молодые инженеры, пилоты и разработчики получают реальные инструменты для создания технологий будущего.
Лига по FPV-гонкам рассчитана на молодежь (фото: предоставлено РБК-Украина)
Известно, что Украина сегодня является мировым лидером в создании и применении беспилотных систем.
Поэтому важно масштабировать этот технологический прорыв через образование - чтобы закрепить стратегическое преимущество, сформировать поколение инновационных специалистов и обеспечить устойчивое развитие индустрии в будущем.
Где состоялись первые соревнования и кто победил
Первые всеукраинские соревнования в рамках "Студенческой технологической лиги по FPV-гонкам" состоялись на базе Ужгородского национального университета (в городе Ужгород Закарпатской области).
Участие в мероприятии приняли более 80 команд из 50 учреждений высшего и профессионально-технического образования из всех регионов Украины.
Студенты соревновались в ловкости пилотирования на 7-дюймовых влагозащищенных FPV-дронах SHRIKE.
Каждая команда готовилась к соревнованиям по-своему (фото: предоставлено РБК-Украина)
Примечательно, что именно эти БПЛА известны на фронте как одни из самых эффективных средств поражения, которые вместе с бомберами VAMPIRE регулярно входят в ТОП-3 по количеству подтвержденных уничтожений вражеской живой силы и техники (именно дроном SHRIKE недавно впервые в истории уничтожили в воздухе российский вертолет Ми-8).
Студенческие соревнования проходили на специально обустроенной трассе с элементами разного уровня сложности, что позволило участникам продемонстрировать как техническое мастерство, так и скорость принятия решений.
Трасса для соревнований (фото: предоставлено РБК-Украина)
За объективностью следила судейская коллегия из представителей 10-го армейского корпуса, 9-й бригады СБС, а также инструкторов Академии SkyFall с боевым опытом применения FPV.
Победителями соревнований стали:
- Хмельницкий политехнический профессиональный колледж (команда "Жало") - первое место;
- Киевский авиационный институт - КАИ 3 (команда "Авиатор") - второе место;
- Киевский авиационный институт - КАИ 1 (команда "LAB35") - третье место.
Победители соревнований (фото: предоставлено РБК-Украина)
Чем важно проведение таких соревнований среди молодежи
Руководитель Академии SkyFall Сергей напомнил, что "будущее обороноспособности и технологического развития Украины закладывается сегодня - в молодежи, учебных лабораториях и студенческих проектах".
"Поэтому мы поддерживаем учебные заведения, которые формируют новое поколение специалистов в miltech-индустрии. Мы создали эту Лигу, чтобы укрепить экосистему, которая развивает инженерную культуру, поддерживает молодых специалистов, стимулирует развитие учебных заведений и дает толчок технологическому прогрессу в стране", - объяснил эксперт.
Проверять теорию на практике - всегда важно (фото: предоставлено РБК-Украина)
Тем временем заместитель министра образования и науки Андрей Витренко отметил, что "Студенческая лига по FPV-гонкам - это о популяризации достижений украинских технологий и развитии STEM-образования, что является одним из приоритетов министерства в ближайшее время".
Кроме того, по его словам, это также и "национально-патриотическое воспитание студенческой молодежи".
"Первые соревнования Лиги превзошли мои ожидания. Собралось несколько сотен участников из 50 учебных заведений из системы управления МОН и МВД. Это очень классный формат, он интересен молодежи и мы видим перспективы масштабировать соревнования и сделать их периодическими", - сообщил чиновник.
Лига по FPV-гонкам может стать частью miltech-образования (фото: предоставлено РБК-Украина)
Тем временем студент 1 курса Киево-Могилянской академии (участник FPV-гонок) Даниил Бега рассказал, что его команда много готовилась в симуляторе и на полигоне.
"За день до соревнований мы воссоздали трассу в симуляторе, чтобы изучить и адаптироваться к ней. Главный вызов - здесь мы летаем на настоящих FPV-дронах и соревнуемся с большим количеством команд. Поэтому важно приспособиться и перебороть волнение, чтобы случайно не разбить борт", - поделился юноша.
По его мнению, такие соревнования - очень нужны в наше время.
"Здесь команды со всех уголков Украины - от Ужгорода до Донецка. Здесь можно завести новые знакомства, поделиться опытом и договориться о чем-то новом", - отметил участник соревнований.
Соревнования дронов - не только важные, но и интересные (фото: предоставлено РБК-Украина)
В завершение один из судей - "Mona Lisa" (военнослужащий 10-го армейского корпуса) - признал, что эта Лига "начинает новую эру в сфере беспилотных систем".
"Здесь собрано студенческое комьюнити, которое показывает, что молодежь развивается. Открывает для себя miltech-компетенции и знания в сфере беспилотных систем", - отметил он.
Военный добавил, что "такие мероприятия должны происходить регулярно и привлекать студентов из Украины и стран-партнеров".
"Ведь за беспилотными системами будущее как в армии, так и в гражданской жизни. А то, как молодежь тянется к знаниям, к военным, к производителям, к технологиям, показывает, что мы - непобедимы", - подытожил он.
